Москва, 22 ноября, 2016, 19:46 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге наблюдается вопиющая ситуация с выдачей населению жизненно-необходимых лекарственных препаратов инсулиновой группы. В частности, во время выдачи препаратов 11 ноября в одной из городских аптек, в очереди скончался покупатель. Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») направил запрос в комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга с просьбой разъяснить порядок выдачи лекарственных препаратов и сообщить о принятых мерах по исключению многочасовых очередей при обслуживании больных диабетом.

ru.torange.biz Лекарства

По словам Виталия Милонова, абсолютно недопустимо, когда больной человек вынужден часами стоять и ждать своей очереди на получение важного препарата, подвергая свою жизнь и здоровье риску.

«Мною уже направлен депутатский запрос на имя начальника управления по организации работы фармакологических учреждений и предприятий комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга с просьбой разъяснить порядок выдачи лекарственных препаратов и сообщить о принятых мерах по исключению многочасовых очередей при обслуживании покупателей, страдающих тяжелыми заболеваниями», — заявил Виталий Милонов.

«Надеюсь повлиять на чиновников и помочь людям. Очереди, которые образуются — это показатель халатности чиновников и лиц, которые отвечают за лекарственное обеспечение. Я не вижу здесь какой-то существенной проблемы или препятствия, чтобы сделать процедуру получения лекарств прозрачной, понятной и не занимающей часов стояния в очереди. Уверен, при разумном подходе к выдаче данных препаратов, очередей для граждан можно легко избежать», — отметил парламентарий.