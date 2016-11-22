Вашингтон, 22 ноября, 2016, 19:43 — ИА Регнум. Победив на выборах президента США, Дональд Трамп отказался от обещания возбудить уголовное дело против Хиллари Клинтон за нарушение правил служебной переписки, заявила глава избирательного штаба Трампа Келлиэнн Конуэй в эфире телеканала MSNBC.

DonkeyHotey Хиллари Клинтон и Дональд Трамп

Напомним, в ходе предвыборной борьбы Дональд Трамп публично обещал назначить специального прокурора для расследования нарушений правил служебной переписки кандидатом в президенты от Демократической партии. В эфире телеканала MSNBC Конуэй заявила, что избранный президент фактически отказывается от одного из своих предвыборных обещаний с целью показать пример остальным членам республиканской партии США.

Напомним, СМИ сообщили, что работая на посту госсекретаря США в 2009—2013 годах Хиллари Клинтон осуществляла служебную и частную переписку через собственные частные сервера, что запрещено государственным чиновникам в США. Тогда ее обвинили в сокрытии информации от проверки и провоцировании уязвимости государственных секретов. Затем генпрокурор США Лоретта Линч заявила об отмене обвинений в адрес Клинтон, однако за несколько дней до президентских выборов расследование этих инцидентов было вновь возобновлено после того, как на сервере супруга помощницы Клинтон сотрудники американских спецслужб снова нашли письма госсекретаря.