Тула, 22 ноября, 2016, 19:33 — ИА Регнум. Презентация инвестиционных проектов по реставрации знаменитых усадебных комплексов Тульской области состоялась в Туле 22 ноября — в рамках делового завтрака представителей правительства региона и бизнес-структур. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Tularegion.ru На презентации инвестиционных проектов

Мероприятие организовано комитетом Тульской области по развитию туризма совместно с АО «Корпорация развития Тульской области» при поддержке «Юниаструм банка» в целях презентации инвесторам инвестиционных предложений по реставрации и восстановлению ряда усадеб Тульской области и привлечения инвестиций в сферу туризма Тульской области.

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, председатель комитета Тульской области по туризму Сергей Кузнецов, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева, генеральный директор АО «Корпорация развития Тульской области» Олег Липатов, председатель правления «Юниаструм Банка» Алла Цытович, представители «Клуба Лидеров», представители органов исполнительной власти региона и местного самоуправления, бизнес-структур, общественности, средства массовой информации.

Вячеслав Федорищев отметил, что разработанный проект по восстановлению усадеб Тульской области может служить хорошим примером государственно-частного партнерства и включать в себя как объекты туристской инфраструктуры, так и уникальные историко-культурные объекты показа. Он также напомнил, что на территории Тульской области располагается 305 усадебных комплексов, которые находятся в разной степени сохранности. И могут быть также предложены инвесторам.

«В настоящее время усадьбы нуждаются в реставрации. Мы готовы пригласить инвесторов, которые возьмут на себя ответственность и за свои частные средства восстановят их, создадут рядом с ними объекты туристической инфраструктуры», — отметил Вячеслав Федорищев.

Потенциальным инвесторам был презентован инвестиционный проект «Тульские усадьбы», в которые вошли усадьба Мосоловых в Дубне, усадьба Пасхаловых в Алексине, усадьба Мирковичей в Одоевском районе, усадьба Мишенское в Белевском районе, усадьба фон-Мекк в Веневском районе. Сергей Кузнецов пояснил, что работа по проекту продолжается. Уже сейчас намечено еще порядка десяти усадеб для комплексной проработки инвестиционных предложений.

Инвесторам представили «паспорта» усадеб, информацию по туристской привлекательности, мерах государственной поддержки, которые могут быть применены в рамках государственно-частного партнерства при реализации проектов, а также условия аренды и оформления собственности указанных усадеб.

Особое внимание было уделено механизму софинансирования проектов в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011−2018 годы)».

Тульская область вошла в программу с проектом «Русские усадьбы». Туристско-рекреационный кластер «Русские усадьбы» позволяет вовлечь культурно-историческое наследие русских усадеб в экономически эффективный туристский оборот. Не только популяризировать их как объекты показа в составе туристских маршрутов под зонтичным брендом «Русские усадьбы», но и способствовать восстановлению усадебных комплексов, формированию туристской инфраструктуры и дальнейшему управлению развитием созданных туристских территорий.

В рамках мероприятия обсуждались вопросы по включению проектов в существующий глобальный федеральный маршрут «Русские усадьбы», различные варианты приспособления усадеб, а также подготовка «дорожной карты» для инвесторов по реализации проекта.

В целях дальнейшей комплексной разработки проекта, создания банка инвестиционных предложений по усадьбам Тульской области и проработки совместных действий по созданию привлекательных условий для инвесторов по реализации проекта принято решение о создании рабочей группы, куда войдут представители органов исполнительной власти Тульской области, АО «Корпорация развития Тульской области», заинтересованные организации в сфере предпринимательства и бизнес-сообщества.