Симферополь, 22 ноября, 2016, 19:28 — ИА Регнум. В районе села Песочное Ленинского района Крыма создана карантинная зона в связи со вспышкой африканской чумы свиней. Указ о создании карантинной зоны опубликован на правительственном портале республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней в личном подсобном хозяйстве Шкарбина А.В., расположенном на расстоянии 1 км северо-западнее села Песочное Ленинского района Республики Крым (эпизоотический очаг), до отмены карантина», — говорится в указе, подписанном главой Крыма Сергеем Аксёновым.

В указе устанавливается «первая угрожаемая зона» радиусом пять километров от очага инфекции — в пределах административных границ сёл Ленинского района Останино, Песочное, Зелённый Яр.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября ветеринары сообщили о массовом падеже свиней в селе Песочное Ленинского района Крыма, где из 180 свиней уже погибло 100. 22 ноября лабораторные анализы подтвердили вспышку АЧС.

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