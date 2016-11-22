Москва, 22 ноября, 2016, 19:24 — ИА Регнум. Депутат российской Госдумы Наталья Поклонская собирается вместе с ребенком посетить спектакль «Горе от ума», на который ее пригласил театр «Школа современной пьесы», заявила журналистам сама Поклонская.

Kremlin.ru Наталья Поклонская

Как только депутат Поклонская сделает свою работу, то обязательно посетит спектакль, так как сама настолько заинтересовалась этим предложением, что планирует взять вместе с собой на спектакль своего ребенка. При этом Поклонская уточнила, что не сможет посетить театр, пока не разберет многочисленные обращения и запросы.

Напомним, ранее Наталья Поклонская в эфире одной из радиостанций ошибочно приписала русскому полководцу Александру Суворову цитату, похожую на высказывание одного из героев пьесы Александра Грибоедова «Горе от ума». Обнаружив ее ошибку, театр «Школа современной пьесы» пригласил Поклонскую на свой спектакль по этой пьесе. Стоит отметить, что и руководство Санкт-Петербургского музея генералиссимуса Суворова также пригласило депутата к себе на экскурсию.