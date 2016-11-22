Тула, 22 ноября, 2016, 19:19 — ИА Регнум. Российско-Румынский форум малого и среднего предпринимательства открылся в Туле 22 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Tularegion.ru На Российско-Румынском форуме

В мероприятии приняли участие председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева, директор департамента инвестиционной деятельности и внешних экономических связей министерства экономического развития Тульской области Михаил Нархов, первый заместитель генерального директора Корпорации развития Тульской области Валентин Зарубин, представители бизнеса из Тульской, Рязанской областей и Румынии.

Основная цель проведения форума — развитие межрегионального и международного сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Тульской области и расширение деловых связей с предприятиями Румынии. В мероприятии приняли участие более 50 представителей малого бизнеса Тульской, Рязанской областей и Румынии.

Татьяна Лапаева, приветствуя участников мероприятия, отметила, что форумы проводятся на постоянной основе и служат для расширения международного сотрудничества, для развития деловых отношений между странами.

«Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в настоящее время занимает особое место. В частности на территории Тульской области создаются благоприятные, комфортные условия для развития малого и среднего бизнеса. Одна из таких мер — проведение международных форумов», — подчеркнула Татьяна Лапаева.

Михаил Нархов отметил, что тематика форума полезна предпринимательскому сообществу как Тульской области, так и соседних регионов, заинтересованных в развитии международного сотрудничества.

Участникам встречи были презентованы инвестиционный потенциал Тульской области и предприятий малого и среднего предпринимательства Румынии.