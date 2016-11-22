Тула, 22 ноября, 2016, 19:09 — ИА Регнум. В Тульской области не должны появляться проблемные объекты жилищного строительства, так как это подрывает доверие к долевому строительству в целом. Об этом заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 21 ноября на еженедельном совещании с членами правительства региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.

Alexeydumin.ru Алексей Дюмин

Министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко доложила на совещании, что сегодня в регионе есть несколько площадок строительства многоквартирных домов, где работы приостановлены, как следствие — нарушены сроки предоставления квартир гражданам, которые уже внесли за них оплату.

Так, на площадке ЖК «Новая Тула» в д. Н. Китаевка ведется строительство двух домов. Смонтированы внешние инженерные сети, которые, за исключением котельных, являются общими для двух корпусов. Два корпуса находятся в высокой степени строительной готовности. Срок ввода в эксплуатацию первого корпуса, по заявлениям банка «Российский капитал», — I квартал 2017 года. Второй корпус принимается инспекцией по стройнадзору.

Вторая строительная площадка — в Туле на ул. Хворостухина, ЖК «Парус». Здесь осталось достроить пять домов. Для обеспечения теплом новых корпусов получены техусловия и согласованы лимиты в Мострансгазе на газоснабжение квартальной котельной. Ведется ее проектирование. Срок сдачи корпусов — конец 2017 года.

По стройплощадке на улице Октябрьская в Туле застройщиком объектов ранее являлось ООО «Анкер». В настоящее время выдано разрешение на строительство данных домов ЗАО «Инвестиционно-строительная компания». Сейчас ведутся строительно-монтажные работы на всех корпусах. Планами застройщика предусмотрена сдача в эксплуатацию корпуса №3 в III квартале 2017 года, корпуса №№1 и 2 планируется сдать в первом полугодии 2018 года.

В деревне Варваровка застройщиком ООО «СтройСервисПроект» прекращено строительство пяти домов. В жилом микрорайоне выполнено благоустройство и подключение к внешним инженерным сетям. Строительная готовность корпусов низкая, разной степени завершенности. По разным оценкам стоимость достройки колеблется от 100 до 150 млн рублей. В настоящий момент идет поиск инвестора для завершения работ на данной площадке.

Начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору Сергей Гончаров добавил, что всего на сегодняшний день на территории региона 46 застройщиков осуществляют строительство с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 138 объектах. Это составляет 9 тыс. 616 квартир, общей площадью 832 664 кв.м.

Инспекцией предоставляется правовая помощь при защите прав участников долевого строительства в судах, в том числе при банкротстве застройщика, проводятся личные приемы, встречи на строительных площадках с участием застройщиков, дольщиков.

В ходе совещания глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев сообщил о ситуации по поводу дома 13-а по улице Мира, где аналогичная ситуация со строительством. Дом строится уже три года, но, по словам Вадима Жерздева, сейчас он находится в высокой степени готовности. Губернатор поручил главе администрации взять этот объект под свой контроль, чтобы он не перешёл в разряд недостроев.

Алексей Дюмин подчеркнул, что ситуация с недостроенными, брошенными домами, с фирмами, которые получили деньги жителей и не выполнили свои обязательства, — подрывает доверие граждан к долевому строительству. Как следствие — многие лишаются возможности улучшить жилищные условия.

«Сейчас внесены изменения в федеральное законодательство, которые направлены на защиту прав граждан — участников долевого строительства. Кроме того, предприняты меры по защите прав дольщиков и на региональном уровне. С 1 января 2017 года инспекция по госстройнадзору наделяется дополнительными полномочиями по контролю за привлечением долевых средств граждан застройщиками. Прошу максимально использовать этот инструмент, чтобы не допускать появления в регионе проблемных объектов», — поручил ответственным ведомствам Алексей Дюмин.