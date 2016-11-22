Калуга, 22 ноября, 2016, 19:00 — ИА Регнум. Рост коммунальных тарифов в Калужской области во втором полугодии 2017 года составит 3,4%. Это минимальная цифра по сравнению с соседними областями Центрального федерального округа. Максимальные величины повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для каждого субъекта РФ утверждены правительственным распоряжением и опубликованы на сайте правовой информации.

ru.torange.biz Коммунальные платежи

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидером по росту цен на коммунальные услуги в России в следующем году станет Москва. А на Урале рост стоимости коммунальных услуг затормозится. Меньше всего тарифы за ЖКУ в 2017 году подорожают в Северной Осетии — на 2,5%.

Значения индексов изменения размера платы за коммунальные услуги для физических лиц для субъектов РФ, в том числе для Калужской области, определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан в среднем по региону. На его основании регионы России определяют максимальный размер тарифов за коммунальные услуги в своих муниципалитетах.