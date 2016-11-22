Вашингтон, 22 ноября, 2016, 18:54 — ИА Регнум. Новейший боевой корабль ВМС США эсминец USS Zumwalt снова сломался, сообщает Defense News со ссылкой на заявление ВМС США.

Paul VanDerWerf Эсминец ВМС США Zumwalt

Авария случилась 21 ноября, во время прохождения эсминца через Панамский канал. Эсминец USS Zumwalt направлялся на базу в Сан-Диего, но был отбуксирован на базу Родман в панамском Бальбоа. В данный момент специалисты выясняют степень неисправности систем и составляют график ремонтных работ.

По официальным сообщениям, произошла поломка теплообменников силовой установки боевого корабля, обеспечивающей электропитанием различные системы управления, включая датчики и системы управления вооружением.

Эскадренный миноносец USS Zumwalt официально был включен в состав ВМС США 15 октября 2016 года. Эсминец новейшей конструкции считается самым дорогим кораблем американского флота, его цена превышает $4млрд. Он имеет угловатые обводы корпуса и надстроек, покрытые радиопоглощающими материалами. По водоизмещению новейший американский эсминец уступает лишь советским / российским атомным ракетным крейсерам типа «Петр Великий».

Стоит отметить, что корабль уже приобрел печальную известность благодаря регулярным выходам из строя по техническим причинам. Только выйдя с верфи в сентябре текущего года, эсминец пережил в конце сентября поломку двигателей и течь в энергетическом отсеке, а затем так и оставшиеся неразглашенными технические проблемы во Флориде, случившиеся на корабле в конце октября.