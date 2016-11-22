Липецк, 22 ноября, 2016, 18:51 — ИА Регнум. В Липецкой области в 2017 году аграрии планируют вырастить шесть миллионов тонн сахарной свеклы и четыре миллиона тонн зерновых. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, планы увеличения производства сахарной свеклы и зерновых обнародовал заместитель главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев.

Pixabay.com Сахарная свекла

«Если по итогам 2016 года будет получено больше пяти миллионов тонн свеклы, то на будущий год мы планируем увеличить ее производство до шести миллионов. Это можно сделать за счет расширения структуры посевных площадей, улучшения технологий выращивания, правильной работы с семенами и уборки урожая без потерь», — рассказал заместитель главы региона.

По словам Николая Тагинцева, для достижения этого значимого рубежа урожайность должна быть на уровне 500 центнеров с гектара. Свекловоды нескольких районов в 2016 году уже обеспечили такую отдачу с полей.

Областные власти делают ставку на новейшие технологии АПК, поддерживая инвесторов при реализации инвестиционных проектов модернизации производства. Так, в результате широкомасштабной модернизации Елецкого сахарного завода суточная производительность предприятия возросла в полтора раза — с шести до девяти тысяч тонн. «За последние десять лет суточная переработка свеклы в регионе в целом увеличилась в три раза. Сахарные заводы запускают конвейер в августе и ритмично работают до завершения полной переработки всего собранного урожая. Для того, чтобы обеспечить их качественным сырьем, применяются вентилируемые кагаты», — пояснил Тагинцев.

Еще одним стратегическим направлением развития регионального АПК является производство зерновых. Липецкая область сегодня производит около трех миллионов тонн, что значительно превышает ее собственные потребности. Глава региона Олег Королёв не раз отмечал, что ресурсы для увеличения объемов производства зерновых в регионе есть. «Считаю, что мы можем производить до четырех миллионов тонн зерновых», — заявил он.

За счет расширения посевов, инновационных подходов, интенсивного ведения работ можно увеличить урожайность до 50 центнеров с гектара. «Серьезная работа нас ожидает в повышении качества зерна, ведь на современном рынке большим спросом пользуются продовольственная пшеница с высоким содержанием белка, высококачественный ячмень, которые и обеспечивают достойные экономические показатели сельского хозяйства», — отметил Тагинцев.