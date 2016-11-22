Липецк, 22 ноября, 2016, 18:47 — ИА Регнум. За десять месяцев 2016 года объем выпуска сельхозпродукции в Липецкой области достиг 100 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, итоги сельскохозяйственного года подвел заместитель главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев.

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Индекс физического объема продукции приближается к 110%, что станет одним из лучших показателей в стране. «Выращен рекордный урожай сахарной свеклы — свыше 5 миллионов тонн. Уборка зерновых — кукурузы на зерно и подсолнечника — продолжается, по итогам будет получено до трех миллионов тонн. Высокими темпами развивается животноводство. Растут показатели прибыльности рентабельности предприятий. Что же от этих рекордов получает человек, работающий на селе? Здесь тоже есть изменения к лучшему: среднемесячная зарплата сегодня в среднем составляет 27 тысяч рублей, в целом селяне с начала года заработали почти семь миллиардов рублей», — рассказал Николай Тагинцев.

По словам Тагинцева, к концу декабря совокупный заработок возрастет до восьми миллиардов, а среднемесячный — до 29 тысяч. При этом государство продолжает социальную поддержку занятых в АПК людей: безвозмездные бюджетные субсидии по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» получили почти 300 молодых семей. Таким образом, задача увеличения благосостояния аграриев, поставленная три года назад главой региона Олегом Королевым, успешно решается.

Лучшие труженики сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Липецкой области, ветераны отрасли, заложившие основы сегодняшних достижений, получат награды 25 ноября в областном Центре культуры, народного творчества и кино.