Тула, 22 ноября, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Культурно-туристический потенциал Тульской области был представлен в рамках открытия национального туристического офиса «Visit Russia Event Milano» в итальянском Милане. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области 22 ноября.

Tularegion.ru На открытии национального туристического офиса «Visit Russia Event Milano»

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова, заместитель министра культурного наследия, культурной деятельности и туризма Итальянской Республики Дорина Бьянки, генеральный консул России в Милане Александр Нуризаде, директор ФГУП «Национальный маркетинговый центр по туризму Visit Russia» Юлия Мохова, представитель офиса в Милане Франческо Монета. Делегацию Тульской области возглавила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Как отмечалось, интерес итальянских туристов к России традиционно высок. Так, согласно приведенным данным российского визового центра в Италии, только с января по август количество выданных виз увеличилось на 12,5% по сравнению с этим же периодом 2015 года.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина представила межрегиональный туристический маршрут «Русские усадьбы. Места гениев», который вызвал большой интерес профессионального туристского сообщества.

Для продвижения проекта на международный туристский рынок министерством культуры и туризма Тульской области изготовлены рекламные видеоролики на английском, итальянском и немецком языках, современная полиграфическая продукция.

Особое внимание присутствующих было обращено на событийные мероприятия, организуемые на базе музеев-заповедников. Итальянские туроператоры выразили готовность к сотрудничеству с организациями туриндустрии России по реализации турпродукта в сегменте усадебного туризма.

По решению министерства культуры РФ Тульская область войдет в число регионов, где в 2017 году будут организованы пресс-туры для итальянских travel-журналистов.

Отвечая на вопросы итальянских туроператоров в ходе ток-шоу, Татьяна Рыбкина рассказала о богатой истории и всемирно известных достопримечательностях Тульского края: музее-усадьбе Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», музее-заповеднике «Куликово поле», Тульском государственном музее оружия, Тульском кремле, Бежином луге, тульской гармони, тульском прянике, белевской пастиле, филимоновской и тульской городской игрушках, а также других тульских брендах. Министр культуры Тульской области отметила, что каждый турист, не зависимо от возраста, найдет на тульской земле занятие по душе.

Татьяна Рыбкина обозначила, что у тульского региона сложились прочные и дружественные связи с итальянскими организациями в сфере культуры и туризма. Так, например, с 2013 года ведется сотрудничество с Фондом «Метрополи» и Ассоциацией «Города — наследники Византии», куда входят малые города Тульской области — Богородицк, Венев и Белев. Тесное взаимодействие налажено с Национальным туристским офисом России в Риме, открытие которого состоялось в 2015 году. Для популяризации Тульской области за рубежом были изданы информационные буклеты на итальянском языке, которые распространяются в указанном офисе.

1−4 декабря в рамках проекта «Итальянские вечера в России», который впервые стартует в текущем году, в Туле будет проходить Международный многожанровый фестиваль-конкурс культуры и искусств «Итальянские вечера в Туле».