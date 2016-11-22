Тула, 22 ноября, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Инжиниринговый центр «Цифровые средства производства для инженерного анализа и проектирования» (ИЦ ЦСП) торжественно открылся в Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого 21 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.

Tularegion.ru Открытие инжинирингового центра

Основная специализация инжинирингового центра — разработка, внедрение и сопровождение программных продуктов в области инженерного анализа, которые позволят проводить в регионе «мягкое импортозамещение» в области инженерного анализа.

Центр оснащен отечественной программой, ядро которой разработано в Москве дочерней фирмой МГУ. Модули, приспособленные для нужд конкретных предприятий, будут разрабатывать специалисты центра.

Министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев, выступая на церемонии открытия, отметил, что идея создания центра возникла в 2015 году, а в феврале 2016 года он был включён в соглашение между регионом и Минпромторгом РФ.

«Это площадка для взаимодействия между научным сообществом и промышленностью. Рассчитывать модели здесь будут для тульских предприятий, в том числе оружейных», — отметил он, добавив, что правительство области поддержало заявку ТГПУ, согласно которой число специалистов центра вырастет на 10 человек. В планах — дальнейшее создание подобных центров в регионе.

Ректор ТГПУ им. Л.Н. Толстого Владимир Панин подчеркнул, что связь науки и производства — важное направление работы университета. Он поблагодарил правительство Тульской области за поддержку этого серьезного начинания. На базе вуза будут развиваться многие направления работы, среди которых не только консалтинговые услуги для промышленных предприятий, но и продвижение высокотехнологичных разработок, развитие новых исследований.

«Инжиниринговый центр предлагает предприятиям Тульской области разработку и внедрение специализированных решений на базе существующих отечественных пакетов для инженерного анализа. ТГПУ им. Л.Н. Толстого сотрудничает с компанией «Фидесис», разработавшей промышленный пакет для прочностного анализа. Исследования ведутся совместно с Алексинским химическим комбинатом в рамках федеральной целевой программы по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России», — сказал ректор.