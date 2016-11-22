Москва, 22 ноября, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Порядка $10 млн требуется для ремонта и эксплуатации знаменитых российских глубоководных аппаратов «Мир». Сумма не запредельная. Более того, президент Путин дал поручение о выделении средств на «Миры». Однако распоряжение главы РФ выполнять не спешат.

Глубоководный обитаемый аппарат «Мир». Почтовая марка СССР 1990 года

На днях выяснилось, что ФАНО намерено передать уникальные батискафы из ведения РАН другому ведомству — Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны РФ (ГУГИ МО РФ).

«Эта организация — единственная, которая имеет деньги, — заявил на президиуме РАН (22 ноября) исследователь Мирового океана с применением глубоководных обитаемых аппаратов, Герой России Анатолий Сагалевич. — Они обязуются взять под свое крыло аппараты «Мир», сделать соответствующий ремонт. Они строят судно, и затем намерены проводить исследования совместно с Академией наук по заказам ФАНО».

Судьбой «Миров» Сагалевич обеспокоен давно и ищет варианты спасения уникальных батискафов. Варианты есть: китайцы предлагают свою помощь, конечно, не безвозмездно.

«Они предложили сделать ремонт аппаратов за их счет, а затем в течение пяти лет эксплуатировать аппарат с их судна вместе с нашими учеными», — отметил профессор, добавив, что ГОА «Мир» интересует американский Rolex, в частности, «что он может сделать для исследования океана: фотографирование и прочее… готовы дать деньги, сумма для них пустяковая».

У ФАНО — свое решение. По словам Сагалевича, вчера на совещании у заместителя председателя ФАНО Алексея Медведева было принято решение отдать аппараты «Мир» в распоряжение ГУГИ. Впрочем, как отметил участник этой встречи, директор Института океанологии РАН, академик Роберт Нигматулин, это лишь проект, но не окончательный вердикт.

«Мы договорились, что представители Министерства обороны дадут свой проект соглашения, — сообщил академик, — мы его проанализируем и после этого будем обсуждать этот вопрос, только конкретно. Конечно, все их обещания красиво звучат, но, как я сказал вчера на заседании, был референдум по сохранению Советского Союза, а через полгода его развалили. Мы находимся в тяжелой ситуации, $10 млн нам в ближайшее время не светит».

В последние годы, по словам Роберта Нигматулина, удалось увеличить снабжение исследовательского флота со 170 млн рублей до миллиарда. Но эта сумма недостаточная, чтобы восстановить деятельность «Миров», хотя в резолюции президента Путина было написано, «рассмотреть материально-техническое обеспечение не только флота, но и аппаратов «Мир».

"По аппаратам «Мир» это указание президента не было до сих пор выполнено», — подчеркнул академик.

Соответственно, вопрос о том, кому достанутся «Миры», остается открытым.