Ярославль, 22 ноября, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Число обратившихся в травмпункт Ярославской больницы скорой помощи им. Соловьева за последние 2 дня возросло примерно на треть, с обычных 90 до 120 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный врач больницы Александр Дегтярев.

Илья Бесхлебный Гололед в Ярославле

«До понедельника 21 декабря никакой катастрофы не было. Но с 14 часов повалил народ, образовалась даже очередь. И вот с того момента и по нынешнее время идет увеличение количества пострадавших. При этом в 2 раза увеличилось количество обращений с переломами лучевой кости в типичном месте. Это уже серьезная травма. Гипс недели три, потом реабилитация. Есть и обращения в приемный покой. Сбитые машинами из-за гололеда. Нам пришлось открыть второй пункт первичного приема, чтобы люди в очередях не сидели», — рассказал главный врач больницы скорой помощи им. Соловьева Александр Дегтярев.

Александр Дегтярев рекомендует пожилым ярославцам воздержаться от прогулок, а тем, кто вышел, брать с собой трость с острым концом. Как уже сообщало ИА REGNUM, мэрия Ярославля отказалась от обработки улиц города пескосоляной смесью в пользу соли по «московскому» опыту. И если проезжая часть дорог очищена неплохо, то тротуары превратились местами в «каток», о чем горожане начали массово жаловаться в соцсетях и СМИ.

Под напором этих жалоб городские власти сообщили о том, что вернут песок на тротуары. При этом в мэрии во всех бедах традиционно обвинили подрядчиков и владельцев организаций, в зоне ответственности которых находятся участки тротуаров — магазины, кафе и т.д.

«Центральную часть Кировского района обрабатывают противогололедным материалом «Бионорд». Он состоит из мраморной крошки, соли муравьиной кислоты, пищевой соли. Благодаря смешению разных компонентов этот материал плавит лед и создает эффект противоскольжения. Он бесцветный, его не видно на дороге, но прозрачные гранулы не дают поскользнуться. Остальная часть города обрабатывается противогололедным материалом «Галит» — это техническая соль. К ней сейчас мы добавляем светлый намывной песок», — приводит официальный сайт мэрии слова заместителя директора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля Александра Пруденкова.