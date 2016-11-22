Кейптаун, 22 ноября, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Главная оппозиционная партия Южно-Африканской Республики «Демократический альянс» (ДА) заявила, что полиция обещала разобраться во всех коррупционных обвинениях, выдвигаемых против президента страны Джейкоба Зумы, сообщает 22 ноября Reuters.

Eric Miller emiller@iafrica.com Джейкоб Зума

ДА подал жалобу на Зуму на прошлой неделе, после того, как агентство по борьбе с коррупцией опубликовало отчет, подвергающий жесткой критике правительство ЮАР.

«Я могу подтвердить, что за это дело возьмутся «Ястребы» (аналог американского ФБР)», — заявил лидер ДА Муси Маймане.

Представитель «Ястребов», Хангвани Мулаудзи сообщил, что дело было передано в специальный отдел для дальнейшего расследования.

Джейкоб Зума возглавляет страну с 2009 года, он и его сторонники регулярно подвергаются обвинениям в коррупции. Последний скандал связан с нецелевой растратой бюджетных средств, таково было заключение верховного суда ЮАР.

Президент согласился с вердиктом суда, принес публичные извинения и обещал вернуть деньги, однако оппозицию это не устроило, они требуют отставки Зумы.