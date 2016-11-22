Полиция ЮАР рассмотрит дело о коррупции с участием президента Джейкоба Зумы
Кейптаун, 22 ноября, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Главная оппозиционная партия Южно-Африканской Республики «Демократический альянс» (ДА) заявила, что полиция обещала разобраться во всех коррупционных обвинениях, выдвигаемых против президента страны Джейкоба Зумы, сообщает 22 ноября Reuters.
ДА подал жалобу на Зуму на прошлой неделе, после того, как агентство по борьбе с коррупцией опубликовало отчет, подвергающий жесткой критике правительство ЮАР.
«Я могу подтвердить, что за это дело возьмутся «Ястребы» (аналог американского ФБР)», — заявил лидер ДА Муси Маймане.
Представитель «Ястребов», Хангвани Мулаудзи сообщил, что дело было передано в специальный отдел для дальнейшего расследования.
Джейкоб Зума возглавляет страну с 2009 года, он и его сторонники регулярно подвергаются обвинениям в коррупции. Последний скандал связан с нецелевой растратой бюджетных средств, таково было заключение верховного суда ЮАР.
Президент согласился с вердиктом суда, принес публичные извинения и обещал вернуть деньги, однако оппозицию это не устроило, они требуют отставки Зумы.