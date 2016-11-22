Ярославль, 22 ноября, 2016, 18:01 — ИА Регнум. Примечательные политическая трансформация случилась в Ярославской области в ноябре этого года. 1 ноября депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев покинул ряды «Российской экологической партии «Зеленые» и уже 21 ноября он был принят в ряды фракции «Единой России» в Ярославской областной думе.

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Напомним, что Роман Фомичев был первым за историю партии «Зеленых» региональным депутатом. Он был выдвинут экологической партией и избран на выборах Ярославскую областную думу в сентябре 2013 года по одномандатному округу №3. На недавних выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации VII созыва Роман Фомичев также выдвигался «Зелеными» по одномандатному округу № 194 и возглавил межрегиональную группу федерального списка партии, в которую входили Ярославская, Ивановская, Костромская, Тверская, Псковская и Новгородская области. Однако ни по одномандатному округу, ни по списку федеральный парламент не прошёл.

Свой выход из партии «Зеленых», в которой Роман Фомичев был членом Центрального совета он объяснил тем, что партия выдвинула в Госдуму людей, не имеющих с ней ничего общего, которые показали слабый результат. Фомичев считает, что нахождение в рядах «Зеленых» мешает ему эффективно работать в региональном парламенте.

Под «людьми, не имеющими отношения к партии», которых «Зеленые» выдвинули в Госдуму России депутат Фомичев, судя по всему, подразумевает экс-кандидата в депутаты по 195 одномандатному округу Ярославской области, лидера общественной организации «Зеленая Россия» Константина Курченкова, который действительно не являлся членом партии, и появился в регионе за несколько месяцев до выборов. Не смотря на результат выборов, Курченков продолжает пубиличную активность и, судя по всему, диалога с Романом Фомичевым у него не получилось.

Свое вступление в ряды депутатской фракции «Единой России» Роман Фомичев объясняет просто: данная фракция имеет большинство в думе и фактически определяет решения областного парламента.

«Состав думских единороссов очень разношерстный и независимый. Очень много споров, дискуссий по всем вопросам, которые потом обсуждаются на думе. Фракция «Единой России» имеет большинство и от решений фракции большинства зависит судьба региона. Быть в стороне и не иметь возможностей принятия решений — это бессмысленно, такая позиция не для меня», — прокомментировал свое решение корреспонденту ИА REGNUM Роман Фомичев.

В пресс-службе Российской экологической партии «Зеленые» выход Фомичева из партии прокомментировали кратко и сухо.

«Роман Фомичев изъявил желание выйти из партии, мы ему в этом не препятствовали. Дальнейшие его политические телодвижения не связаны с нашей партией», — заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Зеленых».

Отметим, что на территории Ярославской области партия «Зеленых» на сентябрьских выборах депутатов Госдумы России получила результат в 1,46%, общий результат партии по стране — 0,76%. На выборах депутатов Ярославской областной думы в сентябре 2013 года «Зеленые» набрали 2,66%, что не позволило им получить мандат по партийному списку. После этого партия не выдвигала кандидатов на проводимые в Ярославской области выборы. На дополнительных выборах депутатов муниципалитета Ярославля по одномандатному избирательному округу № 2 «Зеленые» поддержали кандидата партии «Яблоко» Сергея Зюзина, который в итоге занял второе место.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель Ярославского регионального отделения партии «Зеленые» Сергей Филимонов, заявление Романа Фомичева о выходе из партии еще не рассмотрено и де-юре он остается членом партии.

«В соответствии с Уставом заявление Фомичева о выходе из партии было направлено в совет регионального отделения. 1 декабря на заседании совета мы его рассмотрим. Мы имеем ряд вопросов к Фомичеву. Например, почему он заявил, что ему партия не давала раскрыть потенциал. Его выход из партии — момент, безусловно, малоприятный. У нас был депутат, был ресурс, мы могли через него поднимать какие-то вопросы на думе. Но наша партия существует с 1992 года, я руковожу отделением с 2002 года, а Фомичев появился только в 2013 году. Отделение существовало и активно функционировало до его прихода, будет работать и после его выхода», — считает Сергей Филимонов.