Радио REGNUM: второй выпуск за 22 ноября
Москва, 22 ноября, 2016, 18:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Министерство обороны России сообщило о похищении двух российских военных в Крыму. СБУ называет их дезертирами;
- Саботаж: Программа развития Севастополя провалена;
- В Симферополе открыли «доску позора» для чиновников и организаций;
- В 2017 году Москва сохранит лидерство по росту цен на «коммуналку»;
- Инфраструктура Дальнего Востока. Дорожное хозяйство Сахалина: уровень развития начала XX века. «Почта России» на Курилах «пешком» носит корреспонденцию?