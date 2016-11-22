Калуга, 22 ноября, 2016, 17:42 — ИА Регнум. Порядка 193 млн рублей задолженностей по алиментным платежам взыскали за 10 месяцев 2016 года калужские судебные приставы, сообщила 22 ноября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

По ее словам, в восстановлении нарушенных прав детей сотрудники ведомства активно сотрудничают с аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области. Так, с начала 2016 года в региональном управлении ФССП России находилось более 11 тыс. 500 исполнительных производств о взыскании алиментов с нерадивых родителей. Также алименты на детей удерживаются из различных видов доходов у 3307 должников, суммарный долг которых перед родными детьми составляет более 460 млн рублей.

В 2016 году 342 должника, уклоняющихся от алиментных обязательств и скрывающихся от калужских судебных приставов, были разысканы. Одним из методов розыска нерадивых родителей является распространение их биометрических данных в виде фотографий. Этот метод применяется приставами лишь в крайнем случае. Так, фотографии разыскиваемых лиц размещаются в общественном транспорте, на информационных стендах в отделах судебных приставов, а также в домах, где возможно проживают должники (в подъездах или лифтах). Видя эти фото, бдительные граждане сообщают по контактным телефонам о появлении разыскиваемого лица, либо должники сами реагируют на свои фотографии и звонят приставам.

К примеру, в Калуге только с помощью распространения фотографий «алиментщиков» с начала 2016 года удалось разыскать 47 должников.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года порядка 700 тысяч рублей задолженности по алиментам взыскали в Бабынинском районном отделе судебных приставов Калужской области с мужчины, который 17 лет не платил деньги на содержание своего сына. После развода родителей ребенок остался жить с матерью, а пустившийся в бега отец не желал отягощать себя лишними финансовыми тратами. Мужчина стал скрываться от судебных приставов и уклонился от своего родительского долга. Он был объявлен в розыск. Недавно мужчина возвратился в Калужскую область, где его, наконец-то, и настиг старый долг. К этому времени его сын уже достиг совершеннолетия, но это не освобождало нерадивого отца от необходимости уплаты задолженности. К тому же, приставы выяснили, что у должника, вернувшегося в родной регион, появилось целых пять банковских счетов. В результате оперативных действий судебных приставов, на банковские счета был наложен арест и произведено списание всей суммы задолженности.