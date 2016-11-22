Чебоксары, 22 ноября, 2016, 19:54 — ИА Регнум. В Чувашии в первом чтении приняли «консервативный бюджет» региона на 2017 год, сформированный на основании неблагоприятного развития экономики. Ситуация в зале была соответствующей экономике и бюджету, которые с трибуны характеризовали как «летаргический сон». Настроение заседающих менялось с необыкновенной быстротой: от вялости до торжественности, от равнодушия до раздражения и крика. Слушателей ждал ряд удивительных открытий и неожиданных заявлений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru, Госсовет Чувашии Депутаты и приглашённые

Прежде всего, была обозначена определяющая роль народных избранников, которых даже возвеличили. Как выяснилось, именно они (а может, только они — 44 депутата?) создают валовой региональный продукт (ВРП) и поддерживают бюджет, чтобы «быстрее вернуться на своё рабочее место» — видимо, чтоб быстрее увеличить ВРП или свою долю в ВРП. Или просто долю. А что же делает почти 643 тыс. человек работающего населения (рабочей силы) всей республики? Только получают деньги? Депутаты — директора предприятий одни создают ВРП? Без своих трудовых коллективов?.. Что до скорости голосования по бюджету: если депутаты так стремятся вернуться в свои рабочие кабинеты, то что они делают в Госсовете? Пусть выйдут вон.

Была определена не только роль большинства депутатского корпуса, но и оппозиции, которая представляет собой единичные экземпляры, среди которых встречаются редкие. Оппозиции указали её место, подчеркнув генеральную роль власти и администрации главы: в ответ на упрёк в административном давлении на выборах один очень важный чин сказал, если бы чиновники занимались выборами, то неугодных политиков в Госсовете вовсе не было бы. Сказал страстно, грозно, чеканя каждое слово и артикулируя каждую букву, делая упор на рычащие. Уф, пронесло: а ведь мог бы договориться до того, что оппозиционеров и на свете не было бы…

Почтили собрание чувашских парламентариев и депутаты Госдумы. К сожалению и стыду стоит отметить, что от их выступлений большинство клонило в сон, но кого-то возбудило и даже разъярило: от думцев потребовали отчитаться за работу, а не учить бюджетной жизни.

Дотационная Чувашия выиграет от новой налоговой политики

В ходе обсуждения обеспокоенность оппозиции вызвали бюджетные взаимоотношения между федерацией и регионами, звучали призывы изменить пропорции при распределения средств в пользу регионов. Глава Минфина Светлана Енилина призвала быть аккуратнее с подобными инициативами. Она подтвердила, что в результате, к примеру, изменения распределения налога на прибыль республика потеряет 390 млн рублей, но в целом от налоговых и бюджетных изменений регион выигрывает.

«Что касается предложения изменения этого соотношения, то надо к этому осторожно подходить. Потому что в последующем это может привести к разрыву поступления доходов между регионами-донорами и дотационными регионами, то есть это разорвёт поступление собственных доходов между двумя, так скажем, группами субъектов Российской Федерации… Сегодня говорили о централизации доходов — например, сегодня мы имеем это по налогу на прибыль — от этого манёвра Чувашская Республика только выиграла. Она получает хороший плюс в следующем году», — подчеркнула министр, не став конкретизировать сумму «хорошего плюса». И напомнила, что 33,4% налогов, собираемых в Чувашии, уходят в федеральный бюджет. Кроме того, к уже включённым в республиканский бюджет-2017 федеральным средствам регион рассчитывает получить ещё 6,5 млрд рублей.

Депутатам Госдумы: вы нам не указ, ваша задача — отчитаться перед нами

В ходе сессии предоставили трибуну всем присутствовавшим депутатам Госдумы от Чувашии: Алене Аршиновой («Единая Россия»), Валентину Шурчанову (КПРФ), Олегу Николаеву («Справедливая Россия»). Сенатор Вадим Николаев на этот раз благоразумно безмолствовал. Выступление думцев вызвало больше разочарования: в публичных импровизациях никому из них не удалось блеснуть ни ораторским искусством, ни предметным знанием проекта регионального бюджета. Что усилило внешний хаос: думцев прерывали, отключали микрофон и напоминали о временном регламенте.

Речь Аршиновой изобиловала отсылками к инициативам премьера Дмитрия Медведева и многочисленными «очень важно»: «очень важно найти точки роста», «очень важно выполнить обязательства перед людьми», «очень важно поддержать дома культуры, театры». «Почему важно проголосовать за проект бюджета, который внёс глава республики? Потому что нам очень важно с вами принять проект бюджета, а потом доработать его. И, к сожалению, мы не можем себе позволить безответственное отношение», — окончательно загрустила депутат, завершая свою речь, которая оборвалась вместе с отключением микрофона.

Валентин Шурчанов отметил, что Чувашия получает из федерального бюджета больше, «чем сама способна дать в консолидированный бюджет России». И начал длинно, словно растягивая удовольствие, рассказывать о том, что в Госдуме проделали «огромную работу». Олег Николаев, который накануне блестяще дебютировал в Госдуме, выступая с трибуны, также оказался неподготовленным — что довольно странно для опытного экономиста и набирающего вес политика.

На это резко и категорично отреагировал теперь уже рядовой депутат Петр Краснов (в прошлом созыве возглавлял комитет парламента), чьи выступления в новом созыве становятся всё жёстче и напористее. Он заметил, что в выступлении Аршиновой хотя бы были приведены цифры (при этом исключительно федерального бюджета), а оппозицию призвал «не учить, как заниматься голой политэкономией и голой философией», а отчитаться перед Государственным советом.

Госсовет — не место для работы?

Дискуссии вокруг бюджета традиционно коснулись одной из регулярно поднимаемых тем — заработной платы бюджетников и расходов на содержание чиновников. Лидер фракции справороссов Игорь Моляков по-прежнему пытается разобраться, сколько человек числятся в администрации главы Чувашии: по документам из Минфина Чувашии — 106 работников, на которых тратится 65,6 млн рублей, по документам из Кабинета министров — «89 или 92 человека». Политик недоумевал, «за что платить» администрации главы, которая в этом году «занималась только выборами, выполняла функции только партийного аппарата». И высказал мнение, что власти выпустили бюджет «глубокого летаргического сна», «который может закончиться пролежнями», и потребуется немало сил, «чтобы отдельные отрасли экономики не отмерли совсем».

Его поддержал коллега по фракции Сергей Семенов, отметив, что «при таком консервативном бюджете тяжело будет развиваться». Говоря о высоких зарплатах руководителей бюджетных организаций и главврачей, которые пытаются убедить, что «работают и зарабатывают эти деньги», он, заранее извинившись, привёл фразу из анекдота: «Это воробей на заднице лошади сидит и говорит, что мы пахали».

Оппозиция продолжала сыпать вопросами, интересуясь финансированием отдельных проектов и отраслей, уточняя траты на содержание чиновников. Несмотря на то, что министр финансов Светлана Енилина давала пояснения, — на натиск оппозиции неожиданно бурно отреагировал глава администрации главы Чувашии Юрий Васильев, устроив отповедь справороссам. Вальяжно расположившись у трибуны, он с раздражением сообщил, что сейчас в администрации главы работают 106 человек. «Год назад об этом говорил. Кто не запоминает, пусть записывает», — ещё больше раздражаясь, поучал высокий чин. И предупреждающе заявил, что если бы «занимались выборами», тогда пятерых депутатов из других партий, возможно, «здесь не было» бы.

Удивил на сессии единоросс Олег Таланов, который обратил внимание на ежегодно прогнозируемый 4-процентный рост ВРП в Чувашии и сделал акцент на депутатов (а не народ), которые это самое ВРП создают. «На самом деле, мы работаем. Наверное, те, кто получает зарплату, не поймут тех, кто их зарабатывает. В основном депутаты наши, которые здесь сидят, мы все участвуем в формировании той доходной части, о которой мы говорим, и с каждым годом доходная часть растёт», — сказал парламентарий.

Ещё больше удивила единоросс-партсписочник Инна Исаева, продолжившая тему зарплаты и роста бюджетных доходов. «Безусловно, я поддержу сейчас бюджет для того, чтобы быстрее вернуться на своё рабочее место и, безусловно, начинать работать и оправдывать доходную часть промышленников и бизнеса», — заявила парламентарий. Чем напомнила отношение к работе в Госсовете Вадима Николаева — ныне сенатора, ранее возглавлявшего «Чувашский бройлер»: он с трибуны не раз жаловался на то, что длительные дискуссии и обсуждения в парламенте отнимают его от работы.

Напомним, бюджет Чувашии на 2017 год сформирован с профицитом. В 2017 году доходы республиканской казны прогнозируются в сумме 35,133 млрд рублей, что на 9,6% меньше утвержденных годовых назначений 2016 года. Поступление налоговых и неналоговых доходов утверждено в сумме 25,368 млрд рублей — с ростом на 10,9%. Доля налоговых и неналоговых доходов в доходах республиканского бюджета составит 72,2%. Безвозмездные поступления планируются в сумме 9,765 млрд рублей, что на 6,2 млрд (или на 39%) меньше утвержденных годовых назначений 2016 года. Уменьшение связано с тем, что федеральные средства регионам распределены не в полном объёме. Расходы прогнозируются в объёме 35,058 млрд рублей, профицит составит 75 млн рублей.