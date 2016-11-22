Ярославль, 22 ноября, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Ярославская областная дума предложила решать проблемы обеспечения природным газом жителей Брейтовского и Некоузского районов с использованием средств Фонда капремонта. При этом «Газпрому» депутаты предлагают лишь «оказать содействие», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Rmnt.ru Поставка сжиженного природного газа в балонах

Нарушение системы автономного газоснабжения в Некоузском и Брейтовском районе вынудило людей перейти на баллонный газ. Собственно, вместо коллективных емкостей люди теперь используют баллоны со сжиженным газом по 50 литров. Однако процесс оказался проблемным и вызвал множество нареканий со стороны надзорных органов. В результате АО «Газпром газораспределение Ярославль» прекратило поставки баллонного газа, сославшись на Постановление Правительства РФ, якобы эти поставки запрещающее. При этом людям предлагают за 30 тысяч оборудовать специальные короба для установки баллонов.

«Люди в отчаянии. У них нет возможности даже пищу себе приготовить! Они буквально плачут в трубку и просят помочь. Люди стали заложниками ситуации. На них переложили решение проблемы — а как они это сделают?» — подчеркнула депутат Елена Кузнецова.

В правительстве Ярославской области действия газораспределительной организации считают незаконными. По словам директора департамента жилищно-коммунального комплекса Андрея Лукашова, в сложившейся ситуации люди не должны ни за что платить. Но пока конструктивного диалога с компанией-монополистом у регионального правительства не получается.

«Доводы газораспределительной организации не соответствуют действительности. В постановлении правительства РФ речь идет не о запрете поставок газа, а о том, что баллоны должны располагаться за пределами квартир, в специальных изолированных коробах. С нашей точки зрения они превышают свои полномочия, но это находится в рамках договорных отношений с населением. В настоящее время с газораспределительной организацией нам не удается найти понимание, Газпром стоит на своем и поставок газа не осуществляет. Но, думаю, мы придем к диалогу. Если же нет — обратимся в другие органы, которые смогут принудить газовиков исполнять свои обязанности», — отметил Андрей Лукашов.

Депутаты вспомнили, что ранее в населенных пунктах, где сегодня складывается критическая ситуация с газом, существовала система коллективного снабжения и отопления сжиженным газом, но она была уничтожена именно по инициативе Газпрома — хотя сами люди пытались активно противодействовать. Депутаты напомнили, что именно Газпром призывал жителей пользоваться газовыми баллонами в квартирах, обещая, что никаких проблем не будет. И еще до недавнего времени никаких замечаний к происходящему не высказывали.

При этом все признали, что проблема требует незамедлительных решений. Причем главы поселений готовы отдать последние бюджетные средства на модернизацию газовых сетей или газификацию «проблемных» домов.

Одно из решений, согласованных правительством, руководством области и региональным Фондом капремонта, подразумевает использовать средства Фонда для организации работы по централизованной реконструкции систем газоснабжения. Как пояснил Андрей Лукашов, до 1 декабря должны быть разработаны соответствующие изменения в краткосрочный план капремонта, подразумевающие модернизацию газовых сетей для «проблемных» домов, чтобы «привести их в состояние, исключающее возможность ЧП».

«Инженерная система газоснабжения подлежит ремонту из средств фонда капремонта. Эти дома отдадут на ремонт все свои накопления и останутся в «общем котле» до тех пор, пока не компенсируют все затраченные на них средства. И в 2017 году проблема будет решена», — пояснил представитель Совета Фонда Виктор Тамаров.

Резко против выступил Андрей Крутиков — он считает недопустимым использовать средства населения «для решения проблем Газпрома».

«У моих родителей в советские годы стояли в квартире баллоны — и никаких проблем не было. А тут о взрывах заговорили. В мозгах у кого-то взрывы. Однозначно надо решать вопрос обеспечения газом людей, чтобы они так не сидели — это перестраховка тех, кто этими вопросами занимается. Второе: если они хотят изменить систему газоснабжения — ради Бога, но пусть это делают по тарифам, и департамент пусть привлекает к этому Газпром. И третье: давайте сейчас выйдем на улицу и объясним людям, что за счет их денег мы собираемся решить вопрос по газификации Некоуза. Это кому там в голову пришло? Мы год уговаривали людей смириться с платежами за капремонт. А тут мы проблемы Газпрома будем решать?» — заявил Андрей Крутиков.

При этом в правительстве и Фонде капремонта также считают, что Газпром мог бы вложиться в строительство газовых сетей в обоих районах, тем более, что эти инвестиции окупятся довольно быстро даже при минимальных темпах роста тарифа. Прямые бюджетные ассигнования муниципальным образованиям также обсуждаются в качестве способа решения проблемы. Однако и депутаты, и чиновники сходятся в одном: проблему надо решать комплексно, с привлечением надзорных органов — прокуратуры, УФАС, а также задействовав весь потенциал правительства и руководства региона. В первую же очередь, подчеркивают депутаты, необходимо незамедлительно наладить поставку газовых баллонов людям — хотя бы в емкостях по 5 литров.

Пока же депутаты приняли постановление, определяющее перспективы работы на ближайшее время для всех органов власти. В частности, правительство Ярославской области должно организовать работу по централизованной реконструкции систем газоснабжения, либо по переводу на электроснабжение, а также сформировать «дорожную карту» и представить ее на заседание комитета в декабре.

Кроме того, руководству области необходимо принять меры для безопасного обеспечения жителей природным сжиженным газом. АО «Газпром газораспределение Ярославль» предложено «оказать содействие» в этой работе.