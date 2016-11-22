Ярославль, 22 ноября, 2016, 17:31 — ИА Регнум. Ярославская область стала седьмой участницей проекта «Усадебное наследие России», получившей свой каталог всех сохранившихся усадеб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом Институте наследия.

Проект «Усадебное наследие России» Ярославские усадьбы, фрагмент обложки книги

Проект «Усадебное наследие России» ведется уже 16 лет. Шесть областей — Московская, Калужская, Смоленская, Рязанская, Тульская и Владимирская уже получили свои каталоги с детальным разбором своих усадеб.

«Ярославская область стала седьмой. Мы работали небольшим коллективом в 5 человек 2 года. Спешили к юбилею — 80-летию Ярославской области. Мы обследовали 311 сохранившихся усадеб периода до 1917 года. Такие усадьбы есть далеко не в каждом субъекте РФ, а лишь в 37 областях. Нам помогали главы районов, департамент охраны памятников и, конечно, музеи. Мы активно сотрудничали с изданием «Угличе поле», с Мышкинским музеем», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM руководитель проекта «Усадебное наследие России» Вера Стерлина.

К каталогу прилагается карта усадеб. Это своего рода путеводитель. По словам Веры Стерлиной, ее исследовательскому коллективу с Ярославской областью повезло — на работы по созданию каталога был получен президентский грант. Ученым предстоит также поработать еще в 30 областях России.

«Карта очень поможет путешественнику, она есть в печатном варианте. Открываешь каталог — смотришь описание, например, 15 километров от села Григорьевское, бывший уезд такой-то, смотришь карту, выстраиваешь маршрут и едешь», — поведала Вера Стерлина.