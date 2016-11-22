Черкесск, 22 ноября, 2016, 17:26 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии продолжают бороться с последствиями стихии, разбушевавшейся в эти дни на территории республики. Ураганный ветер принес многочисленные разрушения особенно в Черкесске, в Адыге-Хабльском, Абазинском, Ногайском и Прикубанском районах КЧР.

09.mchs.gov.ru Устранение последствий ураганного ветра

09.mchs.gov.ru Устранение последствий ураганного ветра

Ураган продолжается и в настоящее время. МЧС предупредило, что ветер силой до 25 м/с сохранится и завтра, 23 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Коммунальные службы и спасатели устраняют последствия, а в Черкесске работает специальная комиссия, которая оценивает масштабы разрушений. По предварительным данным, сумма ущерба превысила уже 75 млн рублей.

09.mchs.gov.ru Устранение последствий ураганного ветра

«Сейчас идет подсчет нанесенного ветром ущерба, и оформляются необходимые акты. На данный момент сумма нанесенного ущерба составляет более 75 миллионов рублей. После подведения итогов будут проведены все необходимые восстановительные работы», — цитирует заместителя мэра города Черкесска Руслана Урусова РИА «Карачаево-Черкесия»

09.mchs.gov.ru Устранение последствий ураганного ветра

В столице республики разбирают кровельные конструкции поврежденных зданий, распиливают и убирают с улиц поваленные деревья, число которых продолжает увеличиваться. Известно, что на территории Черкесска сорвало более сотни крыш, в том числе кровлю на переходе в республиканской больнице и на здании троллейбусного управления. Повреждены линии электропередач и газопровод.

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В Карачаево-Черкесии объявлен режим ЧС. Отменены занятия в школах

Полностью восстановительные работы планируют завершить в течение недели, заверил заместитель мэра.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 ноября, в связи с разгулом стихии на всей территории Карачаево-Черкесии объявлен режим чрезвычайной ситуации. Во всех школах и детских садах столицы региона, в Карачаевском и других районах отменены занятия.

Из-за ураганного ветра пострадали два человека. Одного из них сдуло с крыши собственного дома в пригороде Черкесска, другой получил травмы в результате обрушения кровельной конструкции. С травмами средней степени тяжести они госпитализированы в республиканскую клиническую больницу