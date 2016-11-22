Ярославль, 22 ноября, 2016, 17:21 — ИА Регнум. Три воспитанницы ярославской школы искусств №7 в ноябре 2016 года приняли участие в мировом турне известного музыканта и дирижера Юрия Башмета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом учебном заведении.

Фото из архива ДШИ № 7 Ярославля Оркестр Юрия Башмета

Европейское турне коллектива с концертами проходило в Санкт-Петербурге, Москве, Амстердаме, Милане и Вене. Гастролям предшествовала репетиционная сессия (с 28 октября по 5 ноября), на которой с оркестрантами занимались ведущие музыканты оркестра «Новая Россия», руководителем которого является народный артист СССР Юрий Башмет, а также итальянский дирижер Клаудио Ванделли.

«Этому предшествовал конкурсный отбор учащихся детских школ искусств, музыкальных школ, студентов музыкальных училищ и консерваторий в новый состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета в мае 2016. Он происходил при участии самого маэстро, который каждый год в мае выступает на музыкальном фестивале в Ярославле. Там-то наши девочки и проявили себя», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора Ярославской школы искусств №7 Любовь Оладейникова.

По ее словам, конкурс подобного масштаба не имеет аналогов в истории России. В 2016 году совместно с телеканалом «Культура» был проведён большой всероссийский отбор в состав оркестра. Отборочные туры проходили в течение семи месяцев по всей России. В региональных отборочных турах Юрий Башмет лично принимал участие. В состав оркестра вошли 94 молодых музыканта в возрасте от 10 до 22 лет.

От Ярославской области во Всероссийский юношеский симфонический оркестр были зачислены воспитанницы седьмой школы искусств Ярославля скрипачки Ева Котанова и Полина Дегтярева, а также юная виолончелистка Елизавета Вовчек. Десятилетние Ева Котанова и Елизавета Вовчек стали самими юными участницами оркестра.