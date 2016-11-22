Бишкек, 22 ноября, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Партия «Ата Мекен» планирует начать процедуру импичмента президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в марте 2017 года. Об этом сообщил лидер этого политического блока Омурбек Текебаев сегодня, 22 ноября, выступая на пресс-конференции.

Kremlin.ru Алмазбек Атамбаев

По словам оппозиционного политика, глава государства должен исполнять роль арбитра, а не блюсти интересы какой-либо из политических сил. Однако, подчеркнул лидер «Ата Мекена», Алмазбек Атамбаев оказывает поддержку «Социал-демократической партии Кыргызстана», тем самым нарушая одну из статей Конституции.

«Ранее в феврале сформирован новый политсовет партии, и в него включено все окружение президента — Фарид Ниязов, Албек Ибраимов, Икрамжан Илмиянов, Кубанычбек Кулматов. Все они, так или иначе, занимают должности в Аппарате президента, или зависимы от него, и даже не скрывают этого», — сказал он.

Также Омурбек Текебаев акцентировал внимание на том факте, что должность председателя СДПК по-прежнему остается вакантной, и предположил, что это «может быть потому, что Атамбаев до сих пор руководит этой партией».

Отвечая на вопрос о том, есть ли смысл в объявлении Алмазбеку Атамбаеву импичмента, при условии, что через год его полномочия все равно истекут, и он должен будет навсегда покинуть пост президента Киргизии, оппозиционный лидер заявил, что это необходимо сделать потому, что после «это может быть уроком следующему главе государства».

«Импичмент — не только отрешение от должности, но и лишение свободы по итогам расследования депутатской комиссии. Такие условия прописаны в Основном законе Киргизской Республики», — подытожил Омурбек Текебаев.

ИА REGNUM напоминает, что в соответствии с Конституцией Киргизии, для инициации процедуры импичмента киргизского президента необходимо, чтобы не менее 40 депутатов Жогорку Кенеша (республиканского парламента) проголосовали за создание соответствующей специальной комиссии.

Отметим, что в последнее время в этой среднеазиатской стране активно ведется «война компроматов» между сторонниками президента Алмазбека Атамбаева и приверженцами лидера партии «Ата Мекен», депутата Омурбека Текебаева.

Так, в сентябре 2016 года Омурбек Текебаев заявил о том, что мэр столицы Киргизии Албек Ибраимов в качестве благодарности за помощь в назначении на эту должность якобы подарил президенту Алмазбеку Атамбаеву земельный участок площадью 27,5 га.

Впоследствии, в ноябре 2016 года председатель Госкомитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев сообщил о том, что спецслужбы Киргизии получили от официальных органов государства Белиз трастовые документы, в которых говорится о заинтересованности трех бывших высокопоставленных чиновников в том, чтобы принадлежащая Бакиевым офшорная компания «Саутфилд» могла незаконно выручить $50 млн от продажи компании «Альфа Телеком» (мобильный оператор «MegaCom»), контрольный пакет акций которой принадлежит киргизскому государству.

Глава ГКНБ не назвал их фамилии, однако киргизские СМИ считают, что это депутаты Аида Салянова (экс-генпрокурор), Алманбет Шыкмаматов (бывший министр юстиции) и Омурбек Текебаев.