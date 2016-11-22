Ереван, 22 ноября, 2016, 17:07 — ИА Регнум. Перспективы возобновления работы на территории Армении завода «Наирит», который обладает уникальной технологией производства хлоропреновых каучуков, был обсужден во время встречи премьер-министра Армении Карена Карапетяна с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, сообщает пресс-служба Минпромторга России.

Http://minpromtorg.gov.ru Встреча министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с премьер-министром страны Кареном Карапетяном

«Завод «Наирит» был одним из мировых отраслевых лидеров, занимая до 20% рынка. Сейчас он, к сожалению, простаивает. Российская сторона заявила о заинтересованности в реализации такого проекта», — говорится в сообщении.

Мантуров находится в Армении для участия в IV международном форуме «Антиконтрафакт-2016», который открылся 22 ноября 2016 года в Ереване.

В сообщении уточняется, что стороны обсудили вопросы торгово-экономического и промышленного сотрудничества, которые требуют более интенсивного развития.

В ходе встречи было отмечено, что Россия занимает первое место в страновой структуре товарооборота Республики Армения, при этом промышленный потенциал российско-армянского сотрудничества не используется в полной мере.

В частности, речь шла о взаимодействии в такой перспективной отрасли, как сельскохозяйственное машиностроение. Денис Мантуров сообщил, что Россия готова предложить Армении целую линейку сельскохозяйственной техники и ее сервисную поддержку, а также обеспечение необходимыми запасными частями.

Примечательно, что в пресс-релизе на сайте правительства Армении об обсуждении перспектив возобновления работы «Наирит» не говорится.

Завод «Наирит» не действует с апреля 2010 года, находясь в процессе банкротства. Это один из пяти химзаводов в мире, производящих хлоропреновый каучук. Более того, это единственный в своем роде завод, способный производить каучук двумя методами — ацетиленовым и бутадиеновым.

Ранее о намерении инвестировать в завод сообщала российская компания «Роснефть». С этой целью компания в 2014 году провела мониторинг завода. После проведения технических, финансовых и экологических исследований российская компания, как сообщил тогдашний министр энергетики Армении Ерванд Захарян больше не рассматривает возможность инвестиций в завод «Наирит».

В 2015 году Всемирный Банк (ВБ) по заказу правительства Армении провел финансовый и технический аудит завода. Согласно оценкам ВБ, перезапуск «Наирита» нецелесообразен, поскольку требует инвестиций в размере как минимум $250 млн. Также аудиторы ВБ выразили сомнение, что продукция завода будет конкурентоспособной, так как в условиях производственного процесса, основанного на бутадиене и ацетилене, продукция завода будет иметь высокую себестоимость, в том числе и по причине существенной изношенности основных технических средств.