Минск, 22 ноября, 2016, 17:00 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает необходимым активизировать сотрудничество с историками и архивистами Белоруссии в процессе противодействия фальсификации истории. Как сообщает ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 22 ноября, в Минске во вступительном слове на совместном заседании коллегий МИДов России и Белоруссии.

«История Беларуси»: учебное пособие для 8 класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / В.А. Белозорович И.П. Крень Н.Н. Ганущенко. — Минск, «Издательский центр БГУ», 2010.

«Между нашими странами выстроена добротная инфраструктура сотрудничества», — констатировал Лавров. «В целом хочу также сказать, что внешнеполитические ведомства России и Белоруссии уделяют повышенное внимание противодействию фальсификации истории, включая попытки пересмотра итогов Второй мировой войны. Сегодня мы являемся свидетелями нечистоплотных попыток вбить клин между нашими братскими народами, принизить их роль в разгроме нацизма. Поэтому полагаем важным активнее задействовать потенциал наших дипломатических служб, расширять сотрудничество между российскими и белорусскими историками, в том числе в архивно-документальной области», — заявил глава российской дипломатии.

Подводя итоги коллегии, пресс-служба МИДа Белоруссии сообщила: «Стороны договорились активизировать совместные усилия по противодействию попыткам фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны, в том числе на площадках международных организаций».

Вместе с тем проблема разных трактовок истории в России и Белоруссии до сих пор не решена, на что периодически обращают внимание белорусские и российские эксперты. Переписывание учебников и учебных программ началось ещё во время «перестройки».

В ходе серии мероприятий, организованных в Минске Россотрудничеством и посвящённых 20-летию союзного строительства, ряд проблемных вопросов подняли историки, архивисты, политологи и медиаэксперты. В частности, было обращено внимание на разные трактовки в официальной историографии и публицистике даже таких эпохальных событий, как Отечественная война 1812 года, которая в Белоруссии официально не признаётся Отечественной.

До этого, в июне 2016 года белорусский политолог Александр Класковский констатировал: «Да, некоторые акценты смещаются. Например, Лукашенко все больше говорит о победе белорусов (а не всего советского народа) в Великой Отечественной войне».

Примерно год назад Александр Лукашенко обещал подарить Владимиру Путину учебники по истории Белоруссии, заверяя президента России, что в Белоруссии ревизионизма нет. Судя по отсутствию подтверждающих сообщений, обещание не было исполнено и, вероятно, тому есть объяснение.

По мнению ряда белорусских и российских экспертов, власти Белоруссии целенаправленно проводят политику «белорусизации», неотъемлемыми частями которой являются ревизионизм и насаждение новых мифов — исторических, политических и иных. Уничтожается русскоязычная топонимика, даже в условиях кризиса большие объёмы бюджетных средств (сформированных не только белорусскими налогоплательщиками, но и российской поддержкой) тратятся на насаждение новой символики. Например, миллионы евро потрачены на создание производства и продвижение «слуцких поясов», которые объявлены «национальным символом», но на самом деле являются таковым не более, чем китель гауляйтера Generalbezirk Weißruthenien Вильгельма Кубе.

В конечном итоге, как ожидают в руководстве республики, должна быть синтезирована некая новая идентичность белорусов, так как традиционная идентичность белорусов не отвечает определённым в «верхах» задачам нациестроительства. Судя по опыту Украины и других постсоветских республик, новая идентичность может быть сконструирована на традиционной для таких проектов антирусской основе.

Накануне состоявшегося 22 ноября совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии, а также пришедшегося на этот день визита Александра Лукашенко в Москву, в Гомеле состоялось торжественное открытие третьего в Белоруссии центра Россотрудничества. Стоит отметить, что накануне киевского «майдана» российские инвестиции в недвижимость и представительские мероприятия был несопоставимо больше.

Всё то, о чём говорил министр иностранных дел России в Минске 22 ноября и до этого — о необходимости противодействия фальсификации истории, содействия сохранению исторической памяти, укреплению двустороннего сотрудничества в гуманитарн6ой сфере, правильно. Однако слов не достаточно, и даже направление на благородные цели щедрого бюджетного финансирования не достаточно. «Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва», — сказано было задолго до констатации нынешних проблем в Союзном государстве Белоруссии и России. Верят ли в Минске и Москве в способность реализовать договор о создании Союзного государства, которое строится почти два десятилетия и до сих пор не стало полноценной конфедерацией — вопрос, на который лучше всего ответить не словами, а делом.

Не первый год российские и белорусские эксперты констатируют отсутствие единого гуманитарного пространства Союзного государства. Например, из года в год на локальных круглых столах и международных конференциях ставится вопрос о необходимости создания совместных рабочих групп по экспертизе учебников и учебных программ: принципиальных возражений нет, но и реализации нет. Как следствие — откровенно русофобские пассажи в школьных учебниках по истории Белоруссии, рекомендации белорусским школьникам изучать историю по художественной литературе такой же ориентации, внедрение откровенно антинаучных терминов вроде «старобелорусского языка» и создание соответствующих учебных курсов, по которым студентам приходится сдавать зачёты.

Вопрос, представляют ли в МИД РФ масштаб предстоящей работы по совместному противодействию фальсификации истории, вторичен. Первичен вопрос о реальном желании руководства России решать данную проблему, а в комплексе с ней — и сопутствующие. В состоянии ли институты РАН и других профильных структур заняться делом, которое, по-хорошему, надо было начинать в конце прошлого века.

Пока же можно констатировать нежелание российской стороны слышать горькую правду о реальном состоянии белорусско-российских отношений. Российских экспертов по Белоруссии, на самом деле, не так уж много, хотя формально «занимающихся» предостаточно. Очевидно, нельзя принимать важные решения на государственном уровне, не уделяя должное внимание экспертизе.

Необходим не только ведомственный контроль целевого использования средств на реализацию указанных главой МИД РФ (и не только им) задач, но и независимая экспертиза эффективности. Имитация «мягкой силы» и всяческое ублажение местечковых русофобов воспринимается как слабость России, невменяемость её руководства и провоцирует эскалацию агрессии.

Решению вопросов о совместной деятельности, например — о совместном противодействии фальсификации истории, должно было предшествовать решение других важных вопросов, которые, судя по всему, придётся решать «на марше». Движение в этом направлении потребует твёрдости политической воли.

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