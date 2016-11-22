Нижний Новгород, 22 ноября, 2016, 16:52 — ИА Регнум. В Московском районе Нижнего Новгорода горит Дворец культуры имени Серго Орджоникидзе. Как сообщили ИА REGNUM в региональном ГУ МЧС РФ, к месту происшествия направлены подразделения федеральной противопожарной службы.

Ada Be Пожар в здании

В тушении пожара задействовано 135 человек и 41 единица техники.

По прибытии первых пожарных подразделений происходило горение на втором этаже на площади 300 кв.м. Двумя звеньями газодымозащитной службы из здания были эвакуированы 3 человека. На момент пожара детей в здании ДК не было.

Пока есть информация об одном пострадавшем. Он доставлен в Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр Минздрава России.

Угрозы распространения огня на ближайшие здания нет.