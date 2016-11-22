Калуга, 22 ноября, 2016, 16:46 — ИА Регнум. Последствия ледяного дождя, когда в Калужской области из-за непогоды произошло массовое отключение электроснабжения более 500 населенных пунктов, неожиданно привело к увольнению с должности заместителя генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — директора филиала «Калугаэнерго» Олега Шевченко, сообщает 22 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Жерносеков ИА REGNUM Ледяной дождь

По информации пресс-службы энергокомпании, основной причиной увольнения главы калужских энергетиков стала неудовлетворительная организация и проведение аварийно-восстановительных работ на сетях региона после циклона, который прошел над Калужской областью 10 и 11 ноября. После удара стихии без света, а местами без воды и тепла остались почти 50 тысяч человек.

Как уточнили в пресс-службе, ситуация на местах показала, что руководитель филиала «Калугаэнерго» не принял исчерпывающих мер по ликвидации последствий непогоды. Более того, на первом этапе им предоставлялась недостоверная информация о масштабах отключений в электрических сетях, что помешало своевременно направить на помощь энергетикам дополнительные силы и средства из соседних областей.

Неправильно распределялись и имеющиеся ресурсы. Так, резервные источники электроснабжения, которые срочно были доставлены в Калужскую область из МРСК Центра, направлялись не в те районы, где в них была первоочередная потребность, а допуск к работе аварийные бригады получали с четырех, а то и с шестичасовым опозданием. Также резервные источники питания не использовались по полтора-два дня, что пагубным образом сказалось на сроках и качестве восстановительных работ.

Также заявление об уходе по собственному желанию написал первый заместитель генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — главный инженер энергокомпании Сергей Андрус.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за обрушившегося на регион ледяного дождя, в период с 10 по 20 ноября, в разные дни под отключения электроэнергии в Калужской области попали в общей сложности 68 тысяч человек.