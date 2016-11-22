Чудово, Новгородская область, 22 ноября, 2016, 16:52 — ИА Регнум. ООО «Мон'дэлис Русь» приняло решение о продаже завода по производству шоколада в городе Чудово Новгородской области компании SC Johnson. Как сообщили сегодня, 22 ноября, ИА REGNUM в пресс-службе компании, «профиль завода будет изменен в соответствии с потребностями нового владельца».

jackmac34 Шоколад

ООО «Мон'дэлис Русь» остановит производство кондитерских изделий на заводе в Чудово в третьем квартале 2017 года. Компания обещает компенсации и помощь в дальнейшем трудоустройстве 260 сотрудникам фабрики.

Генеральный директор ООО «Мон'дэлис Русь» Хоссам Ашур заявил, что решение о продаже завода принято в связи с намерением повысить эффективность инвестиций в производственные площадки в России. «Сегодня более 95% продуктов, которые мы продаем на российском рынке, производятся на российских заводах компании, и мы подтверждаем нашу приверженность локализации. Мы продолжим инвестиции в наши заводы в Великом Новгороде, Покрове, Собинке и Новосибриске», — заявил он.

По условиям сделки с SC Johnson, ООО «Мон'дэлис Русь» имеет возможность арендовать завод до конца третьего квартала 2017 года, чтобы закончить производство на этом предприятии и планомерно перевести оборудование на другие российские заводы. Финансовые детали сделки не разглашаются.

Напомним, завод в городе Чудово был открыт в 1997 году. Его производственная мощность составляет более 40 тысяч тонн шоколадных изделий в год. ООО «Мон'дэлис Русь» (до апреля 2013 года — ООО «Крафт Фудс Рус») владеет двумя заводами в Новгородской области с 2010 года, когда Kraft Foods на глобальном уровне приобрела компанию Cadbury. Помимо фабрики в Чудово, в собственности компании — завод по производству жевательной резинки в Великом Новгороде.

SC Johnson — американская компания-производитель моющих средств и другой бытовой химии.