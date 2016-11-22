Мадрид, 22 ноября, 2016, 16:29 — ИА Регнум. «Брекзит», Трамп, пророссийские президенты Молдавии и Болгарии — тенденция явно радует Кремль, — отмечается в статье. — Следующей может быть Франция. Если кандидат от левых Ален Жюппе станет президентом, это будет очень большим сюрпризом. Пока же все расклады говорят о том, что выиграют правые. Скорее всего — выигравший праймериз Франсуа Фийон. Хорошие шансы на победу имеет также Марин Ле Пен, возглавляющая «Национальный фронт». У левых, похоже, шансов нет: перспективы Олланда не просматриваются. Очевидно Путин это тоже понимает, поскольку практически заморозил общение с ним».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По мнению газеты «любой из трех наиболее вероятных претендентов — сторонник оживления контактов с Россией. Ле Пен и Фийон вообще считают, что без Москвы ни один серьезный международный вопрос не решить. Если президентом станет кто-то из них, это будет означать, что главой Сирии останется Башар Асад. Жюппе тоже видит возможное решение сирийского конфликта в совместных действиях с Россией, однако выступает против сохранения Асада у власти», — пишет издание, подсказывая, что «болеть» в президентской гонке надо за Жюппе, поскольку он считает, что «Россия — великая страна, но в какой-то момент мы должны, не колеблясь удержать Путина от попыток аннексировать другие страны».

«Фийон — самый серьезный из кандидатов, — полагает АВС. — И самый неудобный для Запада, ибо еще с 2012 года замечен в последовательной поддержке Москвы. В 2013 году он участвовал в Валдайском форуме, а недавно высказал мысль, что ЕС очень скоро решит снять с России санкции, хотя этот вопрос даже еще и в повестке дня Евросоюза не числится».