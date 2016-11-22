Москва, 22 ноября, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Россия сознательно воспользовалась введением санкций со стороны западных стран. Об этом 22 ноября в ходе «Форума действий» ОНФ заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы действительно сделали это сознательно и воспользовались недальновидными решениями со стороны наших партнёров, вводивших санкции. Мы ввели ответные ограничения, создав условия для сельхозпродукции внутри страны», — сказал Путин.

По его словам, необходимо создавать конкурентную продукцию внутри страны: «Скажу криминальную вещь: потребитель заинтересован в том, чтобы получать товары наилучшего качества по максимально низкой цене. Поэтому мы должны создавать конкурентную продукцию. Я вас понимаю и поэтому на ушко шепну: будем тянуть [санкции] как можем!».

Напомним, антироссийские санкции были введены странами Запада в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией и начала гражданской войны на Украине. Инициатором введения санкций стали США, позже к ним присоединились страны ЕС, а также Канада, Австралия, Япония и ряд других государств.