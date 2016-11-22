Москва, 22 ноября, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Для предотвращения вырубки городских лесов и парков президент России Владимир Путин считает необходимым добиваться их внесения в государственный кадастр, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Kremlin.ru Владимир путин

Глава государства пообещал, что такое поручение будет дано правительству РФ. Отсутствие регулирования «дает возможность распоряжаться ими (лесами и парками) как угодно и кому угодно», посетовал Путин на форуме ОНФ в Москве.

Президент также поддержал предложение внести городские леса в категорию городских парков. «Тогда это позволит их более эффективно и прямо, что называется, немедленно защитить», — указал он.

Кроме того, Путин согласился с предложением ОНФ ввести ответственность за намеренное искажение данных о состоянии лесов, приводящих к ненужным санитарным вырубкам. «Нужно предусмотреть ответственность за недобросовестное исполнение своих обязанностей так называемыми лесопатологами или за целенаправленное искажение реальных данных», — сказал Путин.

Также глава государства поддержал инициативу ввести перекрестные полномочия для тех, кто занимается охраной леса, охотой и рыболовством. «Полностью согласен, нужно это сделать, готов это поддержать», — заключил он.