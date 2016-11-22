Ярославль, 22 ноября, 2016, 16:04 — ИА Регнум. К широкой дискуссии привело обсуждение вопроса о социальной поддержке «детей войны» на заседании Ярославской областной думы 22 ноября. Депутаты призывали друг друга к совести и справедливости, вспоминали своих родителей. Но закон так и не приняли, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wikimedia.org Сталинград. Август 1942

Законопроект, предложенный фракцией КПРФ, подразумевает закрепление статуса «дети войны» в Социальном кодексе Ярославской области. Под эту категорию предложено относить граждан, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, постоянно проживавших на территории СССР в этот период, чьё детство совпало с годами Великой Отечественной войны. Меры соцподдержки этой категории льготников предварительно оценены в 116 миллионов рублей.

«Сегодня дети войны — объективная реальность. Это наши родители, бабушки и дедушки. Госдума РФ перекладывает обязанность по их поддержке на субъекты РФ, и в тех регионах, где депутаты и члены правительства ответственные, такие законы принимаются — не за заслуги, а за сострадание к людям, за соцподдержку и справедливость. Сейчас таких субъектов 22. В Ярославской области за три прошедших года, в течение которых мы предлагаем принять этот закон, из жизни ушло 25 тысяч граждан, которые никогда не почувствуют этой заботы. И их число будет увеличиваться», — констатировал депутат Михаил Парамонов.

Между тем, комитет думы по социальной, демографической политике и здравоохранению рекомендовал отклонить закон.

«Я считаю, что законопроект нужен — и нужен давно. Но здесь речь идет о 115 миллионах. Если вы, Александр Васильевич (депутат Александр Воробьёв — прим. ИА REGNUM ), знаете, где их найти — ради Бога. Но это государевы люди, и их поддержка должна осуществляться на уровне государства. Неправильно разделять ее по регионам. Наши пожилые люди и дети должны получать одинаковые льготы везде», — высказала личное мнение председатель комитета Лариса Ушакова и заверила, что готова поддержать проект обращения по этому поводу на федеральный уровень.

Против законопроекта высказалось и региональное правительство, подчеркнув, что граждане, которых предлагается относить к категории «дети войны», как представители старшего поколения уже являются получателями тех или иных социальных гарантий. Следовательно, предложенные меры будут не дополнительными, а альтернативными. Также чиновники поставили под сомнение справедливость назначения мер поддержки только по факту рождения без учёта заслуг.

Некоторые же депутаты отметили циничным подход к поддержке людей «военного поколения» с точки зрения экономической целесообразности.

«Моей маме 78 лет, отцу — 84 года. На начало Великой Отечественной войны ему было 10 лет. Я знаю, как эти люди тоже ковали победу — несмотря на возраст. Понятие экономической целесообразности здесь звучит достаточно дико, и странно слышать про «дорогое удовольствие». Мои родители — инвалиды и уже поняли, что от государства ждать ничего не приходится. Но действительно, многие из этого поколения уже получают какие-то льготы, и вряд ли потребуются существенные расходы, если они получат статус «детей войны», — высказал свое мнение депутат Андрей Ершов.

Руководитель Ярославской региональной общественной организации «Дети войны» Геннадий Хохлов обратил внимание депутатов, что это категория не экономическая, а политическая. Он напомнил народным избранникам, что на другие вещи деньги находятся.

«Я был на прошлом слушании и был удивлен, что проголосовали против. И большинство из вас, будучи кандидатами в депутаты, обещали этот вопрос решить положительно. Второй вопрос: государевы люди. Говорит депутат Ушакова, мол, в Госдуме должны решать. Спасибо, что направили в Госдуму, но там сидят такие же избранники — и закон не принимается. А закон этот моральный — люди заслужили поддержку. Денег на них просят мало, пусть и минус будет от 115 млн — льготников много. Но на юбилей Толгского монастыря деньги нашлись, а на людей — нет! Сегодня говорили про необходимость сделать зарплаты в малом бизнесе не меньше 10 тысяч рублей — так некоторые наши пенсионеры получают 8 тысяч», — обратился к депутатам Геннадий Хохлов.

Лидер фракции КПРФ в областном парламенте Александр Воробьев отметил, что 100 миллионов рублей — просто крохи, и законопроект вполне можно доработать и исправить все замечания. Но он настаивал на том, чтобы люди получили хотя бы статус.

«На сегодняшний день дети войны — то поколение, кот пришло на смену участникам войны. Когда это поколение у стен областной думы стояло и встречалось с депутатами, сенатор Анатоилй Лисицын с ними общался. И не очень красиво выглядело, когда другие депутаты проскакивали мимо, не хотели остановиться, посмотреть людям в глаза. Ведь кроме правительства никто против не выступил — а какие результаты? Предложенные меры будут альтернативными — мы это понимаем. Но люди будут знать, что мы их признали! Потому будем дорабатывать и дополнять. Так давайте первый шаг сделаем сегодня», — обратился к коллегам Александр Воробьев.

«Четвертый год я призываю оппозицию прекратить раздувать и без того раздутый соцобязательствами бюджет и также яро и увлеченно заняться его наполнением. Но оппозиция у нас этого делать не хочет или не может. У нас в оппозиции такие специальные люди, которые созданы для критики действующей власти и постоянной болтовни о необходимости увеличивать расходную часть бюджета. Когда вы так же вдохновенно начнете нам рассказывать, как увеличить доходную часть — тогда я первый буду поддерживать ваши инициативы. А пока у нас есть решение фракции», — призвал коллег к порядку депутат Иван Парамонов.

По предложению Сергея Балабаева, поддержанному депутатами, голосование по законопроекту было поименным. «За» высказались 14 депутатов, «против» — 3. Еще 22 воздержались, и проект не был принят.