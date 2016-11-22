Санкт-Петербург, 22 ноября, 2016, 16:07 — ИА Регнум. В 2016 году на российских верфях начато строительство семи боевых кораблей для ВМФ России. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Владимир Королёв, выступая 22 ноября на расширенном заседании Военного совета ВМФ в Санкт-Петербурге.

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В числе строящихся кораблей — многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885 «Пермь», корвет проекта 20 380 «Резкий», корвет проекта 20 386 «Дерзкий», малые ракетные корабли проекта 22 800 «Шквал», «Шторм», «Циклон», патрульный корабль проекта 22 160 «Сергей Котов».

«В декабре месяце планируется заложить ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955 А «Князь Пожарский», — напомнил главком ВМФ, слова которого приводит Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту.

Одновременно новая техника и вооружение поступает и в распоряжение авиации ВМФ. «До конца года на вооружение морской авиации поступят еще 6 самолетов Су-30СМ, 2 самолета Ил-38, а также 10 вертолетов различной модификации», — сказал Владимир Королёв.

Говоря о выполнении силами флота задач в морских и океанских походах, главком сообщил, что за истекший период 2016 года российские корабли совершили более 60 боевых служб в различных районах Мирового океана, из них около 20 — в составе отрядов боевых кораблей.

«Всего же в дальних походах с решением учебно-боевых задач в морской и океанской зонах приняло участие около 90 кораблей и судов ВМФ России. Общая продолжительность действий сил ВМФ в море в ходе выполнения плановых задач боевой службы составила около 10 тысяч суток», — сказал адмирал Владимир Королёв.

Главком ВМФ особо отметил, что в сентябре 2016 года выполнены походы отрядов кораблей Северного и Тихоокеанского флотов в акватории Северного морского пути с проведением учений по защите морских коммуникаций и объектов инфраструктуры в Арктике.

«В целом, реализация подготовки сил флотов (войск) ВМФ обеспечила содержание Военно-морского флота в установленной степени готовности», — подчеркнул главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королёв.

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На расширенном заседании Военного совета ВМФ подвели итоги боевой учебы и подготовки сил ВМФ России в 2016 году. В заседании под руководством главкома ВМФ приняли участие командующие Северным, Тихоокеанским, Черноморским, Балтийским флотами и Каспийской флотилии, а также начальники органов военного управления Главного командования ВМФ, командиры соединений и объединений ВМФ. В работе Военного совета ВМФ принял участие командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов.