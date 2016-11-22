Рига, 22 ноября, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (ПВС) получила от Россельхознадзора подтверждение, что рассматривается возможность отмены запрета на латвийские рыбные продукты. Об этом заявила руководитель отдела общественных отношений ПВС Илзе Мейстере, сообщает LETA.

Meditations Красная рыба

Подтверждение было получено в телефонном разговоре, но, как заявили представители Россельхознадзора, окончательное решение будет принято после того, как будет завершен доклад о проверках на латвийских рыбоперерабатывающих предприятиях, сообщила Мейстере. Она добавила, что подготовка доклада займет еще несколько недель, а затем Россельхознадзор сообщит ПВС о результатах инспекции, принятом решении и дальнейших действиях.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко в кулуарах Всемирного зернового форума сообщил журналистам, что Россельхознадзор может разрешить поставки шпрот в Россию из Латвии и Эстонии после Нового года. «Я думаю, что сейчас этот вопрос (возвращение шпрот на российский рынок) рассмотрят наши эксперты, в любом случае это несколько недель, скорее всего, после Нового года», — сказал он, отвечая на вопрос о том, в какие сроки прибалтийские шпроты могут вернуться на российский рынок.

Напомним, в июне 2015 года Россельхознадзор запретил импорт рыбной продукции из всех предприятий Латвии и Эстонии в связи с применением запрещенных и вредных веществ, слабым контролем за безопасностью и прослеживаемостью продукции.

Ветслужба Германии также выявила четырёхкратное превышение содержания диоксина в консервах печени трески, изготовленных на латвийском предприятии Kolumbija Ltd.