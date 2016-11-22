Нижний Новгород, 22 ноября, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Кредиторская задолженность МП «Нижегородпассажиравтотранс» (Нижний Новгород) на начало октября 2016 года составила почти 842, 4 млн рублей. рублей. Из общей суммы кредиторской задолженности 700,6 млн рублей или 83% является просроченной. Об этом и.о. генерального директора предприятия Дмитрий Цыганков заявил в ходе заседания постоянной комиссии городской думы по транспорту и связи.

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По его словам, принимаемые меры по увеличению выручки и сокращению расходов не помогают предприятию избавиться острого дефицита оборотных средств на выплаты заработной платы, уплату налогов, оплату поставщикам автомобильного топлива.

В январе-сентябре 2016 года доходы предприятия составили более 1,061 млрд рублей, что на 3,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ). Собственные доходы предприятия составили 982, 201 млн рублей, сократившись на 6%.

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При этом выручка с линии увеличена на 18,78 млн рублей за счет мероприятий по оптимизации транспортной работы и усиления контроля за сбором выручки. Выпадающие доходы за счет средств областного бюджета составили 78,9 млн рублей, что на 36,4% больше, чем за соответствующий период 2015 года.

Общие расходы предприятия за 9 месяцев 2016 года составили более 1,57 млрд рублей, что на 10,1% меньше, чем в 2015 году.

С учетом проведенных мероприятий по увеличению выручки и сокращению расходов убыток предприятия за 9 месяцев 2016 года составил 506,1 млн рублей, что на 21% меньше, чем за АППГ.

Финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев за счет средств городского бюджета составило 248 млн рублей, что на 35% меньше, чем в 2015 году.

Непокрытый убыток от текущей деятельности предприятия за 9 месяцев 2016 года составил 258,1 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце 2016 года Нижний Новгороде накануне новогодних праздников едва не остался без общественного транспорта из-за долгов муниципалитета перед поставщиками топлива и электроэнергии.

Так, 28 декабря в Нижнем Новгороде были введены ограничения в работе электротранспорта — на линии не вышло две трети подвижного состава.

На следующий день из-за долгов МП «Нижегородпассажиравтотранс» ЗАО «Пассажирнефтьсервис-НН» прекратило заправлять муниципальные автобусы, работающие на городских маршрутах.

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Руководству «Нижегородпассажиравтотранса» пришлось производить заправку автобусов перед отправлением в рейс за наличные средства, которые были получены в результате сбора выручки за перевезенных пассажиров.

С долгами за 2015 год администрация Нижнего Новгорода смогла полностью рассчитаться лишь в ноябре 2016 года. К этому моменту кредиторская задолженность муниципалитета за текущий год уже составляла более 1 млрд рублей. В мэрии надеются, что смогут погасить ее весной 2017 года.