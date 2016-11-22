Минск, 22 ноября, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Спецслужбы Украины, которые похитили двух российских военнослужащих в Крыму, совершили провокацию на территории Российской Федерации (РФ). Об этом, как передает ПРАЙМ, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем в Минске.

ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы (власти РФ) считаем, что это была незаконная провокация, совершенная спецслужбами Украины на территории РФ в отношении российских граждан», — заявил российский министр.

При этом Лавров добавил, что российские правоохранительные органы устанавливают подробности похищения граждан РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября текущего года Министерство обороны Российской Федерации (РФ) заявило о похищении 2-х российских военных в Крыму.

По данным ведомства, 20 ноября около 13:00 мск младший сержант контрактной службы Баранов Александр Вячеславович и прапорщик Одинцов Максим Евгеньевич были незаконно ввезены сотрудниками украинских спецслужб на территорию Николаевской области (Украина).

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