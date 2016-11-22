Ярославль, 22 ноября, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Ярославская областная дума приняла в первом чтении проект закона о бюджете на 2017 год и плановый период 2018—2019 гг. При этом обсуждение доходной части региональной казны вызвало серьезную дискуссию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Илья Баланин

Как уже сообщало ИА REGNUM, общий объем доходов бюджета по годам составит 52,2, 54,5 и 57,45 млрд. руб. Расходы запланированы в тех же суммах. Верхний предел государственного долга на начало каждого года запланирован на уровне 35,6 млрд. руб. Собственные доходы областной казны в 2017 году ожидаются на уровне 49,37 млрд. руб. Основной их источник — акцизы. Только от компании «Балтика» правительство региона ожидает поступлений в казну Ярославской области в размере не менее 7 млрд рублей. Крупнейший плательщик налога на прибыль в регионе — Сбербанк — должен перечислить порядка 1,3−1,4 млрд рублей. При этом депутаты снова актуализировали вопрос пересмотра бюджетных отношений между Ярославской областью и федеральным центром. Впрочем, эта тема поднимается каждый год, особенно активно в свое время ратовал за решение этой проблемы депутат облдумы Борис Немцов. Однако региональное депутатское сообщество так и не нашло в себе смелости поставить этот вопрос на федеральном уровне.

Между тем, ярославские депутаты выразили сомнения в том, что доходная и расходная часть сверстанного бюджета останутся стабильными с течением времени.

«Предлагаемый вами бюджет имеет какие-то альтернативные варианты? У правительства есть планы на случай негативного развития социально-экономической ситуации в регионе?» — поинтересовался представитель фракции ПАРНАС Василий Цепенда.

Директор департамента финансов Ярославской области Илья Баланин признался, что плана как такового нет, и правительство будет действовать исходя из складывающейся ситуации.

«Бюджет сверстан в соответствии с планами социально-экономического развития региона, а в случае изменения ситуации правительство готово вносить оперативные изменения в документ», — заверил депутатов Илья Баланин.

Против предложенного правительством области проекта бюджета высказались только представители коммунистической партии. Лидер фракции КПРФ в региональном парламента Александр Воробьев заявил, что сверстанный документ — «тришкин кафтан», не подразумевающий развития.

Несмотря на это, депутаты утвердили основные параметры бюджета и приняли законопроект в первом чтении. В виду предстоящей доработки бюджета он был дополнен рядом протокольных записей, в числе которых и пересмотр методики распределения субсидий муниципальным образованиям и возможность регулирования межбюджетных отношений между областью и районами.