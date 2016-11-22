Мурманск, 22 ноября, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Специалисты зарегистрировали в Мурманской области 5719 случаев ОРВИ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области, темп регистрации заболевания вырос на 5%.

kaboompics Прием лекарств при болезни

«Основная группа, где наблюдается рост — дети в возрасте от 3 до 6 лет, — отметили в ведомстве. — В ходе за неделю вирусологического мониторинга в области обследовано 35 человек. По полученным данным, среди циркулирующих вирусов по-прежнему преобладают вирусы негриппозной этиологии».

Как подчеркнули в Роспотребнадзоре, в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на конец прошлой недели привиты более 225 тысяч северян. «В том числе за счёт средств работодателей и личных средств привито 17 273 человека, остальные — за счёт средств федерального бюджета», — пояснили в ведомстве.

Отметим, ещё в конце октября в области было привито всего 20 процентов мурманчан. Как сообщало ИА REGNUM, вакцина против гриппа начала поступать в регион в конце августа.

Напомним, рост заболеваемости ОРВИ в Мурманской области был зафиксирован в начале сентября. Специалисты связывают увеличение количества больных в том числе с климатическими условиями Арктической зоны.