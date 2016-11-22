Москва, 22 ноября, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы («Единая Россия») Наталья Поклонская заявила, что посмотрит спектакль «Горе от ума», поставленный театром «Школа современной пьесы», вместе со своим ребёнком. Об этом она сообщала журналистам сегодня, 22 ноября, пишет газета «Известия».

Kremlin.ru Наталья Поклонская

Напомним, приглашение было отправлено Поклонской из театра после того, как она процитировала фразу из «Горе от ума» Александра Грибоедова, считая, что цитирует русского полководца Александра Суворова. Фраза прозвучала в эфире радиостанции «Вести FM» в октябре.

Речь шла о фразе из «Горе от ума» «Служить бы рад, прислуживаться тошно», которую произносит Чацкий. Поклонская в эфире заявила, что фраза принадлежит Суворову.