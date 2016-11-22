Мурманск, 22 ноября, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Специалисты инженерных частей и подразделений Северного флота завершили выполнение задач по очистке полигонов от взрывоопасных предметов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе флота.

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«Всего инженерными специалистами проверено и очищено более 540 гектаров территорий на 4-х полигонах, — прокомментировал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. — В ходе данной работы было обезврежено и уничтожено порядка 150 взрывоопасных предметов».

По информации флота, в текущем учебном году специалисты флота выполняли задачи и по очистке местности от взрывоопасных предметов по заявкам военных комиссариатов субъектов Российской Федерации. «Было отработано 50 таких заявок, в ходе которых было обезврежено и уничтожено около 1040 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны, в числе которых артиллерийские, авиационные и инженерные боеприпасы, гранаты, минометные мины и другие опасные находки», — сообщил Серга.

Отметим, очистка полигонов и местности от взрывоопасных предметов проводится для обеспечения безопасных условий военной службы. Это традиционное мероприятие в рамках подготовки учебно-материальной базы флота к новому учебному году. В вооружённых силах Российской Федерации он начинается 1 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, комплекс подготовительных мероприятий к началу нового учебного года на Северном флоте был развёрнут в начале ноября.

В ходе подготовительного периода планируется полностью подготовить учебную и материально-техническую базу, завершить мероприятия текущего ремонта на полигонах и в учебных комплексах, провести сплошную очистку их территорий от взрывоопасных предметов, а также завершить перевод техники и вооружения на зимний режим эксплуатации.