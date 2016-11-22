Псков, 22 ноября, 2016, 15:23 — ИА Регнум. В Псковской областной больнице принято решение о переносе плановых операций. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов, об этом сегодня, 22 ноября, на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике заявил депутат, заместитель главного врача областной больницы Игорь Дитрих.

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«Оплата за медицинские услуги областной больнице происходит с регрессирующим коэффициентом. На данный момент принято решение о переносе плановых операций жителям Пскова. Если не будет увеличение финансирования — в декабре мы будем вынуждены принять решение о приостановлении плановой помощи и жителям районов», — заявил он.

Председатель парламентского комитета Виктор Антонов заявил, что уже есть примеры, когда пациент обратился к врачу в октябре, а операцию ему назначали на апрель следующего года.

«Такой отсроченной госпитализации быть не должно», — отметила руководитель территориального фонда обязательного медицинского страхования Валентина Альбова. По её словам, «вопрос по увеличению финансирования областной больницы рассматривается, и объём необходимых финансовых средств рассчитан».

Председатель областного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов пояснил, что финансирование госпрограмм по линии ФОМСа — бездефицитное, бюджетная часть — с дефицитом. «Такая ситуация не только в Псковской области, а практически во всех субъектах РФ», — отметил Игорь Потопов. По его словам, вопрос финансирования ещё будет решаться. «На экстренную помощь деньги будут найдены, на плановую — не могу сказать», — заявил чиновник.

В пресс-службе Псковского областного собрания депутатов отметили, что депутаты намерены вернуться к обсуждению этой проблемы, которая касается каждого жителя региона.

Отметим, что 60% пациентов Псковской областной больницы — из районов области, 40% — жители Пскова.