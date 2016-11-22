Ярославль, 22 ноября, 2016, 15:21 — ИА Регнум. При обсуждении бюджета Ярославской области на 2017 год, состоявшемся 11 ноября на очередном заседании Ярославской областной думы, директор департамента финансов регионального правительства Илья Баланин подтвердил информацию об отсутствии бюджетной поддержки программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Youtube.com «Капитальный ремонт»

Такое решение представитель правительства Ярославской области объяснил наличием неосвоенных средств в размере более 1 млрд на счетах регионального Фонда содействия капитальному ремонту МКД. Однако наиболее вероятна другая истинная причина — тотальная экономия при формировании бездефицитного бюджета.

Позиция чиновников понятна, но вызывает много вопросов, если вспомнить всю историю формирования, финансирования и непосредственной работы регионального Фонда капремонта.

Реализация полного объёма капитального ремонта на территории Ярославской области в 2015 году предусматривало софинансирование со стороны регионального бюджета в размере порядка 650 млн рублей. В ходе реализации одной из самых масштабных в ЦФО программы капремонта региональный Фонд показал свою полную несостоятельность к организации работ и соблюдению сроков. Это вызвало естественную и бурную реакцию со стороны жителей, оставшихся на зиму с разобранными крышами, и со стороны депутатов Ярославской областной думы. Последние, аргументируя невозможностью освоения Фондом всего объёма софинансирования, за два приёма секвестрировали бюджетные расходы на капремонт в 2015 году до 250 млн.

Незавершённые объемы капитального ремонта в 2015 году легли в основу региональной программы 2016 года. Одновременно новое руководство Фонда перешло к двухэтапной схеме работы, при которой проектирование и непосредственно ремонтные работы разнесены на два года. То есть фактически в 2016 году Фонд капитального ремонта исполнял остатки ремонтных работ по программе 2015 года и занимался организацией проектирования объёмов 2017 года. При этом софинансирование со стороны областного бюджета на 2016 год уже не было предусмотрено. Иными словами, секвестрированные в 2015 году 400 млн восполнили в 2016 году за счёт взносов на капитальный ремонт простых ярославцев.

Необходимо отметить, что на момент принятия этого решения на уровне регионального законодательства существовал определённый пробел — размер софинансирования со стороны государства был не определён. Это вызывало многочисленные дискуссии и в мае 2016 года депутаты Ярославской областной думы внесли изменения в Закон Ярославской области от 28.06.2013 N 32-з «Об отдельных вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской области». Согласно этому закону, «размер государственной поддержки, предоставляемой за счет средств областного бюджета, должен составлять не менее 35 процентов от общего объема средств, необходимых для проведения капитального ремонта в текущем финансовом году».

То есть фактически нынешнее бюджетное решение регионального правительства об отсутствии государственной поддержки программы капитального ремонта идёт в разрез с действующим региональным законодательством.

Ситуация усугубляется ещё двумя факторами.

Во-первых, согласно отчёта экс-директора регионального Фонда капремонта Олега Ненилина, представленного им в Ярославской областной думе в октябре 2016 года, основным неплательщиком взносов на капитальный ремонт являются муниципальные, областные и федеральные, т. е. всё это бюджетные, организации. Сбор средств от них на 01.10.2016 составляет лишь 38% при 86-процентной дисциплине физических лиц.

Во-вторых, для вхождения в текущую программу капитального ремонта жителям ярославской области необходимо принять решение на общем собрании собственников МКД. При принятии такого решения ярославцы, естественно, учитывают прописанный объём софинансирования со стороны регионального бюджета. Для многих этот фактор становится определяющим. Но в дальнейшем собственники сталкиваются с вопиющей по сути дилеммой: либо ремонтировать дома полностью за свой счёт, либо быть исключёнными из региональной программы.

Создаются впечатление, что с капитальным ремонтом власть ярославцев решила просто «кинуть».

Справка ИА REGNUM:

КИНУТЬ — крим. жарг. обворовать, ограбить кого-либо, обмануть, надуть кого-либо