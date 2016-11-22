Москва, 22 ноября, 2016, 15:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в российский Уголовный кодекс вводится новая статья, предусматривающая за склонение спортсмена к употреблению допинга уголовную ответственность. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Нарушителю закона (тренеру, специалисту по спортивной медицине или специалисту в области физической культуры и спорта) грозит наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей. При этом виновный будет лишён права занимать определённые должности в течение трёх лет.

Другим вариантом наказания является ограничение свободы — до года. При этом также предусмотрено лишение права на определённые должности.

Изменение в законодательстве по ужесточению наказаний за допинг может негативно отразиться на развитии спортивной медицины, считает бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев, сообщает «Р-Спорт».

"Этот закон может привести к убийству спортивной медицины. Зачем за небольшую плату 250 дней находиться на сборах и быть подверженным риску получить реальный срок. Здесь нужно подумать о том, как будет использоваться данный закон», — пояснил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о введении уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга 3 ноября.