Москва, 22 ноября, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Выделение ликвидации мусора в отдельный пункт расходов вызвано массой проблем в этой сфере. Об этом 22 ноября в ходе «Форума действий» ОНФ заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«До недавнего времени всё, что связано с мусором и твёрдыми бытовыми отходами, включалось в общий тариф. Выделение в отдельную строчку вызвано комом проблем. 7 тысяч свалок, 1,5 тысячи полигонов, много где просрочена лицензия», — сказал Путин.

Он признался в том, что «мне приходилось в Московской области лично некоторыми вопросами заниматься»: «Там и криминал крутится, и бизнес процветал. Пока по моему приказу не вставали внутренние войска — ничего не могли сделать».

Напомним, 22 ноября президент РФ Владимир Путин принимает участие в «Форуме действий» ОНФ. Главными темами форума стали итоги деятельности трёхлетнего существования ОНФ, а также исполнение «майских указов».