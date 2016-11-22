Ростов-на-Дону, 22 ноября, 2016, 15:16 — ИА Регнум. До футбольной баталии между «Ростовом» и «Баварией» остаются сутки. Вечером команды проведут открытые тренировки и ответят на вопросы журналистов. Известно, что гостевой сектор ростовского стадиона «Олимп-2» будет заполнен на треть, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Vk.com/fcrostov «Ростов» на тренировке

Так, в Ростов-на-Дону на игру 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА прилетят около 500 болельщиков из Мюнхена. Полная же вместимость гостевого сектора по письменной заявке команды-соперника может достигать до 1 тыс. 584 мест, то есть 10% от общей вместимости футбольной арены.

Что касается самой игры, то матч рассудит португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем.

Накануне матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА немцы поинтересовались ростовской погодой. Встреча состоится при минусовой температуре, поэтому жёлто-синие посоветовали соперникам приобрести к игре шапки-ушанки. Соответствующий коллаж «Ростов» опубликовал в своём аккаунте в Twitter. В свою очередь «Бавария» предложила желто-синим сыграть в традиционных костюмах, в которые облачаются немцы для пивного праздника Октоберфест.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM , «Ростов» располагается на четвертой строчке в группе D самого престижного клубного турнира Европы. В активе дебютантов Лиги чемпионов УЕФА — одно очко. Столько же у соперников из Нидерландов — ПСВ.

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