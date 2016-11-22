Москва, 22 ноября, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Новый автомобиль Volkswagen Atlas, самый большой кроссовер бренда, появится в России в конце 2017 года. Об этом сообщает издание Automotive News Europe со ссылкой на производителя.

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Кроссовер будут собирать в американской Чаттануге, модель для российского рынка оснастят 2-литровым турбодизельным двигателем. Базой для модели служит модульная платформа MQB, которая используется в Volkswagen Tiguan и Skoda Kodiaq.

Как отмечает издание «Автовести», семиместный «Атлас» оказался самым крупным вседорожником, его длина (5034 мм) превышает параметры основных конкурентов — Honda Pilot и Toyota Highlander.

Мировая премьера модели прошла в Лос-Анджелесе в середине ноября. На другие рынки кроссовер будут поставлять под названием Teramont. По предварительным данным, базовая версия вседорожник будет стоить около $30 тыс.