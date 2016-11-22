Ленинградская область, 22 ноября, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Недобор урожая в Ленинградской области в этом сезоне составит, в среднем, 30%, из-за сложных погодных условий. Об этом сегодня, 22 ноября, заявил председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу региона Сергей Яхнюк, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, 2016 год стал самым тяжелым для сельского хозяйства Ленобласти за последние 25−30 лет. Причина в том, что за вегетационный период — с мая по сентябрь 2016 года — в Ленобласти выпало осадков в среднем в два раза больше климатической нормы: 700 мм против нормы в 300 мм.

«Вследствие переувлажнения почв, при условии, что предприятиями предприняты все необходимые меры по уборке и сохранению урожая, недобор составил в среднем 30%. Сельхозпредприятия Ленинградской области в 2016 году собрали 110 тыс. тонн зерна», — сказал Сергей Яхнюк.

Как отметил глава комитета по АПК, из-за двойной нормы осадков регион потерял в выручке от реализации сельхозпродукции. «По нашей предварительной оценке <…> сумма недобора составляет порядка 468 млн рублей. Но сумма выручки, которую мы недополучили, составляет свыше миллиарда», — сказал Яхнюк.

«С учетом проблемы с переизбыточным вложением и недобором продукции, прогнозируем снижение валового производства продукции — произведем меньше примерно на 6 млрд рублей <…> прогнозируем снижение прибыли в два раза: если мы на эту дату прогнозировали в прошлом году порядка 8−9 млрд рублей, то в этом году прогнозируем, что агропромышленный комплекс получит около 4 млрд рублей. Рентабельность снизится до 7%», — рассказал Сергей Яхнюк.

Он добавил, что эта ситуация серьезно беспокоит власти региона. Правительство Ленобласти решило направить документы по понесенному ущербу в Минфин и Минсельхоз. «Ущерб до 500 млн рублей — это региональный ущерб. Будем думать, как предусмотреть это в бюджете следующего года», — отметил Яхнюк.

Кроме того, в настоящее время, по его словам, идет работа со страховыми компаниями, которые выплатят около 53 млн рублей компенсаций сельхозпредприятиям региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посевные площади в Ленобласти в этом сезоне были почти на 3 тысячи га больше, чем в 2015 году. Перед аграриями весной ставилась задача получить урожай на уровне прошлого года. Однако экстремально дождливая погода не позволила сбыться этим планам.