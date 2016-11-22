Москва, 22 ноября, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Закон о введении в России уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Superkarate.ru Допинг

Как сообщало ранее ИА REGNUM, склонение спортсмена к допингу тренером, специалистом по спортивной медицине или специалистом в области физической культуры и спорта будет наказываться либо штрафом до 300 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за период до шести месяцев с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового, либо ограничением свободы на срок до года с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового.

То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, либо в отношении заведомо несовершеннолетнего спортсмена, либо двух или более спортсменов, либо с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения, предполагает более жесткое наказание: штраф в размере до 500 тыс. рублей, максимальное наказание — ограничение свободы сроком до двух лет.

Если же склонение к допингу повлекло смерть спортсмена или иные тяжкие последствие — в качестве наказания будет грозить лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать должности до пяти лет.